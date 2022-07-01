В Чувашии выведут волейбол на новый уровень

Чебоксары успешно провели Межрегиональный турнир по пляжному волейболу с участием нескольких десятков команд.

В столице республики прошел первый межрегиональный турнир по пляжному волейболу (2х2). Борьбу за места на пьедестале почета вели 40 мужских и женских команд из 14 регионов России. Одно из них, второе, заняли чебоксарцы Алексей Лавров и Константин Кондратьев, уступившие в финале Данилу Зырянову и Никите Белякову из Казани.

Сам турнир прошел 23 июля — в тот день, когда отмечалось 99-летие волейбола в России. Поскольку организаторы планируют проводить это соревнование в Чебоксарах традиционно, можно рассчитывать на то, что в следующем году оно пройдет и в рамках празднования векового юбилея отечественного волейбола.

Глава Чувашии Олег Николаев на церемонии открытия соревнования назвал волейбол видом спорта, «в котором важны как индивидуальные усилия, так и слаженная командная работа, усиливающая персональные возможности каждого».

«Мы рады всем гостям, благодарим организаторов за выбор города Чебоксары для проведения данного мероприятия и готовы дальше двигаться в этом направлении. Чувашия активно реализует мероприятия национального проекта «Спорт — норма жизни» и поручения Президента России по повышению интереса к здоровому образу жизни и достижению охвата систематическими занятиями спортом и физической культурой не менее 70% населения к 2030 году. Для этого мы продолжим развивать инфраструктуру, развивать детский и юношеский спорт», — заявил Николаев.

О планах проводить межрегиональный турнир по пляжному волейболу в столице Чувашии на регулярной основе заявил депутат Госдумы и председатель попечительского совета республиканской Федерации волейбола Анатолий Аксаков.

«Мы рассчитываем, что этот пляжный волейбольный турнир, красивый, очень динамичный, привлекающий внимание, будет ежегодно проводиться здесь, на берегу Волги», — отметил он.

Тему расширения спортивной инфраструктуры республики затронул и президент Федерации волейбола Чувашии Юрий Кислов. «Уверен, что 100-летний юбилей волейбола мы проведем уже на новой спортивной площадке, но все так же при финансовой поддержке спонсора», — заявил он.

МЕЖДУ ТЕМ

На рабочей встрече Олега Николаева с председателем Правления ПАО «РосДорБанк» Глебом Гуриным обсуждалось, в частности, строительство новой волейбольной площадки в Чебоксарах. «Мы будем рады, если вы найдете возможность поучаствовать в наших планах развития инфраструктуры для волейбола. Здесь мы готовы стать для вас надежным партнером, впрочем, как и в других направлениях», — сказал Николаев.

В ответ Гурин заявил, что для его компании «это первый опыт в профессиональном спорте — поддерживать волейбольную федерацию». По его словам, организация активно поддерживает любительский спорт как социально значимое направление, способствующее оздоровлению наших клиентов, партнеров, сотрудников. «Мы считаем это важной частью нашей активности, и, надеюсь, опыт, который мы сегодня заложили в Чебоксарах, будет весьма успешным», — отметил Гурин.

СПРАВКА «СЧ»

Пляжный волейбол — олимпийский вид спорта. Впервые на летних Играх он был представлен в 1996 году. Первыми олимпийскими чемпионами стали американцы Карч Кирай и Кент Стеффес у мужчин и бразильянки Сандра Пирес и Джеки Сильва у женщин. На последней к настоящему моменту Олимпиаде-2020 в Токио представители России Вячеслав Красильников и Олег Стояновский дошли до финала, но потерпели поражение и стали обладателями серебряных наград.

Пляжный волейбол, как и классический волейбол, называется одним из самых массовых видов спорта в Чувашии: им занимаются более 33 тысяч человек. Отделения волейбола функционируют на базе 25 спортивных школ республики.