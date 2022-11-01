Гильдия ремесленников Чувашии отметила свое 20-летие

В этом профессиональном сообществе состоят 200 мастеров народных промыслов.

Члены гильдии активно способствуют развитию народных художественных промыслов, проводят мастер-классы, участвуют в различных выставках, конкурсах как в Чувашии, так и за ее пределами.

В конце ноября выставку изделий народных умельцев Чувашии можно будет посмотреть на форуме «Чувашия Туристическая».

А в декабре пройдет конкурс на изготовление сувенирной продукции «Туристический сувенир Чувашии 2022», который совместно организовывают специалисты Минэкономразвития Чувашии, Республиканского бизнес-инкубатора и Агентства по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Победители в составе команды от Чувашской Республики поедут в Москву на выставку-ярмарку «Ладья. Зимняя сказка — 2022».

Заслуги гильдии в развитии национального народного творчества отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. По его словам, сувенирная продукция ручной работы, весьма востребованная как жителями, так и гостями республики, способствует развитию внутреннего и въездного туризма, формирует положительный имидж региона.