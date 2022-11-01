Пенсионный фонд заботится о досуге людей старшего возраста

Лет до ста — без старости

У пожилых жителей города Цивильска появилась еще одна площадка для тематических встреч — Центр общения старшего поколения. Основной его целью является помощь людям «серебряного» возраста вести активный образ жизни.

Центр общения старшего поколения — пилотный проект Пенсионного фонда России. Наша республика в числе регионов, которым доверена его реализация. Проект должен способствовать социальной адаптации пожилых, дать им возможность наполнить свою жизнь новыми знаниями, друзьями, яркими эмоциями, чувствовать себя активными и нужными.

В Цивильске такой центр создан на базе клиентской службы регионального отделения ПФР. Туда приходят, чтобы просто отдохнуть с комфортом или принять участие в тематических лекциях, тренингах все те, кто и в зрелом возрасте желает вести активный образ жизни. «Центр должен помочь пенсионерам шагать в ногу со временем, чувствовать себя активными и нужными. Такова концепция этого пилотного проекта», — говорит управляющий региональным отделением ПФР по Чувашской Республике Валерий Николаев.

Официальное открытие Центра состоялось 20 октября (хотя он действует уже с начала месяца и, по словам специалистов отделения ПФР, уже пользуется популярностью у пожилых жителей города). Ежедневно туда приходят около 15-16 человек, а на праздничные мероприятия собирается и больше народу. К примеру, в день рождения комсомола 29 октября многофункциональный зал клиентской службы был полон.

Центр работает по будням с 8 до 17 часов, он оснащен компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием — есть все условия, чтобы освоить современные гаджеты. В двух вместительных помещениях оборудованы зал для массовых мероприятий, творческая гостиная, мини-библиотека, тренажеры для занятий спортом. То есть созданы все условия для дружеского общения людей пожилого возраста, занятий по интересам, проведения совместных мероприятий, встреч с интересными людьми.

Программа занятий и мероприятий составлена по желаниям пенсионеров. Как рассказала руководитель клиентской службы Елена Игнатьева, перед открытием Центра было проведено специальное анкетирование с тем, чтобы узнать, чем хотели бы заниматься люди «серебряного» возраста. Так здесь появились курсы рукоделия (работают по средам, где пожилые вяжут, вышивают, проводят мастер-классы), группа, увлекающаяся фотографированием (занятие проводит профессиональный фотограф) и многое другое. По словам Елены Игнатьевой, посетители Центра очень активны — так, «фотографы» уже инициировали конкурс «Осенний Цивильск» и лучшие картины скоро украсят стены Центра. А любители шахмат в День отца (16 октября) провели шахматный турнир, в котором приняло участие и подрастающее поколение.

Как утверждают сотрудники Отделения ПФР, в Центре общения старшего поколения найдутся интересные занятия для каждого пенсионера. Предусмотрены не только культурно-развлекательные мероприятия, но и консультации юристов, специалистов по психологии, занятия по повышению финансовой грамотности и правовых знаний. В тренде курсы по компьютерной азбуке и освоению интернета, а также консультации врачей. Уже состоялись лекции и встречи с главным эндокринологом республики, специалистами МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова, главным врачом санатория «Чувашиякурорт», Республиканской стоматологической поликлиники…

Таким образом, Центр будет помогать представителям старшего поколения оставаться деятельными, увлеченными, любознательными, решать проблему одиночества, повышать социальную активность. Ведь известно — если человек активен, то он проживает интересную и долгую жизнь.

Пенсионеры Центром очень довольны. Им там все нравится: «Дачный сезон закончился, ходить особо никуда не нужно. Зато с удовольствием ходим в Центр. Как хорошо, что его открыли! Там особая атмосфера, приходят люди позитивные. Пообщаешься с ними, позанимаешься, и настроение поднимается».

СЕРГЕЙ БЕККЕР,

глава администрации Цивильского района:

— Очень рад, что именно в Цивильском районе появился такой Центр, который собирает социально активных пенсионеров, это очень активные люди, им интересны вопросы благоустройства среды, истории района, города. Мероприятия, которые будут проводиться в Центре, дадут возможность старшему поколению проявить свою социальную активность и быть в тренде.

ПОЛИНА АНДРЕЕВА,

пенсионерка:

— Совсем не хочу сидеть дома, хочется куда-то выйти, поговорить с людьми, пообщаться с молодыми, посмотреть, как они работают. В Центре составлен график мероприятий. Очень интересное занятие провела психолог. В нашей молодости нам не рассказывали о том, как решать свои психологические проблемы. В нынешней жизни это очень важно, и я рада, что мне удалось узнать много нужного и полезного для себя.

ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА,

пенсионерка:

— Очень интересная была встреча с блогером Еленой Ильиной, которая рассказала о том, как совершать покупки и продавать вещи через Авито, о том, как бюджетно путешествовать по России. Очень хочется куда-нибудь поехать вместе с новыми подругами.

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА,

пенсионерка:

— Мне понравилась встреча с врачом-гериатром, очень много полезного она рассказала о том, как сохранить здоровье в нашем возрасте. Буду ходить на такие встречи. В Центре уютно, есть библиотека, большой шкаф с книгами, можно померить давление. Нам рассказали, как заказывать лекарство через интернет. Специалисты помогают, это очень приятно.