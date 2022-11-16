Учебный корпус чебоксарского лицея № 4 открылся после капремонта

Школа, из которой не хочется уходить…

Пока одни детишки во время перемены со спортивной формой в руках бегут занять место в раздевалке перед уроком физкультуры, который пройдет в новом спортзале на современном покрытии, другие — гуляют по коридорам и наслаждаются новым обликом родной школы. После капитального ремонта снова зазвучал детский смех в одном из корпусов чебоксарского лицея № 4.

Здание лицея (тогда это была школа № 51) ввели в эксплуатацию еще в 1988 году. За долгую жизнь в учреждении несколько раз проводился косметический ремонт помещений и кабинетов, но теперь настала пора и крупной переделки. Работы на объекте стартовали в апреле нынешнего года. На строительство было выделено порядка 192 млн рублей, из которых 120,6 млн — деньги федерального бюджета, а 72 млн — республиканского. За семь месяцев подрядчики отремонтировали кровлю здания, обновили внутренние помещения, заменили внутренние и наружные инженерные сети, оконные блоки, полы. Кроме этого, восстановили кровлю гаража и теплицы.

…Когда почетные гости, среди которых были министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров и глава администрации Чебоксар Денис Спирин, переступили порог учреждения, то убедились — подрядчик постарался учесть все пожелания администрации школы о том, чтобы учащиеся не только могли наслаждаться временем, проведенным в школе, но и чувствовать себя в безопасности. Ведь пост охраны здесь оборудован системой видеонаблюдения — внутри здания и на территории школы в общей сложности установлено 56 камер.

Еще одно новшество в школе — военно-исторической музейный уголок. Теперь у ребят появилась возможность во время перемены ознакомиться с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Есть здесь и юбилейные памятные монеты, посвященные городам-героям.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

министр образования и молодежной политики Чувашии: «Действительно, объем выполненных работ колоссальный. Хочу отметить совместную работу с учениками и родительской общественностью по дизайнерским решениям. Лицей по праву стал центром притяжения для научных, спортивных, творческих открытий, общения ребят. Детям интересно учиться в новых пространствах, оснащенных современным оборудованием. А когда учиться интересно, то и успех достигается проще».

К оформлению школьного пространства свою руку приложили и учителя — они предложили поместить на стене портреты нобелевских лауреатов из России. Правда, одна рамка осталась пустой… «Я своим ученикам говорю: на этом месте должны быть вы!» — сказала директор лицея № 4 Наталия Коновалова.

Во время посещения учебных кабинетов министр образования Чувашии Дмитрий Захаров спрашивал у учеников: «Какие впечатления от изменений в школе?» А ребята отвечали: «Очень рады учиться в отремонтированной школе, да и оборудование новое — все очень нравится!»

ДЕНИС СПИРИН,

глава администрации города Чебоксары: «Сегодня праздник для учеников — лицей № 4 открылся после капитального ремонта. Мы все в одной большой команде стараемся улучшить инфраструктуру не только образовательных учреждений, но и города в целом. Слаженные действия привели к тому, что ученики теперь будут получать новые знания в отремонтированных кабинетах, оборудованных по последнему слову техники. Ребята обучаются в прекрасном здании, в котором не просто покрасили стены, а провели полную техническую модернизацию».

В лицее успешно внедрена практика наставничества. Опытные педагоги помогают освоиться в профессии молодым специалистам. Многие из них — выпускники лицея. У старшего коллеги набирается опыта и учитель физкультуры Татьяна Егорова, которая совмещает работу в родной школе и учебу в университете. «Когда я пошла учиться на преподавателя физической культуры, то сразу захотела вернуться в родной лицей, — поделилась Татьяна. — Какие изменения претерпел спортзал? В зале постелили новое покрытие, поменяли стены и окна, установили новые баскетбольные щиты, сделали ремонт в раздевалках».

В честь открытия обновленного здания в актовом зале лицея прошел торжественный концерт. После его окончания не только ученики, но и их родители не хотели расходиться по домам. Мама ученика 10 класса Елена Герасимова осматривала новые холлы, коридоры лицея, и не скрывала восхищения результатами преобразований.

«Работа проделана колоссальная, школа оживилась — свежая, чистая, новая, красивая. У моего сына впечатления грандиозные. Важно отметить, что классы теплые, — сказала Елена. — Информационные классы хорошо укомплектованы, школа получила новое оборудование. Учиться для моего сына одно удовольствие — теперь главное получать хорошие отметки!»

«У меня слово «ремонт» ассоциируется с приятными изменениями в жизни — недавно был ремонт в квартире, а сейчас уже и моя школа обновилась, — поделилась ученица 11т класса Анна Кудряшова. — Я учусь в школе с пятого класса, здесь все очень сильно поменялось. Новые полы, внешний фасад задания, и изнутри школа красиво выглядит. Новую сцену в актовом зале сделали. Я хоть и в выпускном классе, но хотела бы остаться здесь подольше».