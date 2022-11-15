Жители деревни Юманзары встретят Новый год в новом клубе

Нарядная елка, поздравления, концерт и танцы — жители канашской деревни Юманзары с нетерпением ждут новогодних торжеств. И главное для них не сама праздничная программа, а то, что состояться она должна в новом долгожданном клубе. Строители, что его возводят, обещали не подвести, сдать объект к празднику и обязательно прийти на церемонию открытия…

Об очаге культуры в Юманзарах «СЧ» уже писала. Старый деревянный клуб, в котором «квартировали» когда-то и деревенский хор, и танцевальный коллектив, пошел под снос более четверти века назад. А в этом году, в апреле, в рамках нацпроекта «Культура» в деревне начали строить новый клуб. Глядя, как уже в почти готовом здании устанавливают окна и двери, проводят электричество и тепло, люди строят планы на культурное будущее. Мечтают они, что будут приходить сюда на концерт или выставку, снова организуют хор, будут вместе заниматься рукоделием. Ну и, конечно, хотят сельчане, чтобы были здесь кружки для ребятишек — ведь детей в деревне больше ста.

Мечты эти вполне реальны — клуб двухэтажный, места всем хватит. На первом этаже разместится концертный зал на 100 мест, на втором — библиотека и филиал детской школы искусств с музыкальным и хореографическим классами. Будет в клубе и вестибюль, и гардероб, — все как в городе.

«Сегодня подрядчик идет в соответствии с графиком, но работы еще достаточно, — говорит заместитель министра культуры Татьяна Казакова. — Мы хотим, чтобы каждый сельский очаг культуры отличался от других, имел свою изюминку. В Юманзарах, например, будет открытое библиотечное пространство, и люди старшего поколения смогут здесь собираться, вместе вязать, вышивать. Сейчас совместное рукоделие стало модным в деревне».

Ждут нового очага культуры и в деревне Салабайкасы Чебоксарского района. Без него сельчане живут уже почти двадцать лет: старый деревянный клуб сгорел в 2004 году. Строительство нового началось летом нынешнего года. По плану здесь будет не просто клуб, а социально-культурный центр — с универсальным залом для проведения собраний, концертов и спортивных мероприятий, компьютерным кабинетом, библиотекой, кружковым кабинетом и фойе для проведения дискотек. Но вот только когда состоится новоселье, пока непонятно. Подводят строители: то погода им мешает, то рабочих рук не хватает… И если в день приезда журналистов в Юманзарах на культурном объекте трудились двадцать человек, то в Салабайкасах — всего лишь семеро.

«И министерство культуры, и администрация района еженедельно мониторят ход строительства данного объекта, — говорит Татьяна Казакова. — К сожалению, подрядчики не всегда серьезно относятся к своим обязательствам. Но в Минкультуры Чувашии рассчитывают, что строители предпримут максимум усилий для сдачи объекта. Время еще есть, но его не так много».

Поторопиться, действительно, стоит — ведь открытие нового очага культуры станет праздником не только для салабайкасинцев. По словам главы района Николая Хорасева, к этому социально-культурному центру будут прикреплены семь деревень Вурман-Сюктерского сельского поселения.

Диана Рыжова