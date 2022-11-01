Чебоксарские баскетболистки порадовали красочной игрой

«Леопардовые» — в погоне за лидерами

Регулярный чемпионат высшей лиги по баскетболу у женщин продолжается. Команда «ЧГУ-Атланта» принимала в спорткомплексе ЧГУ коллектив «Славянка» из Челябинской области. Для чебоксарских баскетболисток матчи были важны с турнирной точки зрения.

После неудачных игр против лидера высшей лиги «Надежды-2» подопечным Никиты Иванова было необходимо вернуться на победную тропу. Чебоксарские баскетболистки не посыпали голову пеплом, а активно тренировались и готовились к предстоящим матчам с клубом «Славянка». К сожалению, в данном противостоянии нашей дружине не могла помочь из-за травмы одна из самых молодых лидеров клуба в нынешнем сезоне Алина Гончаренко, но с учетом хорошей физической формы других баскетболисток «ЧГУ-Атланты» отряд вполне мог не заметить потери бойца.

…До стартового свистка первой встречи болельщики постепенно заполняли зрительские места в спорткомплексе ЧГУ. Баскетболистки размялись, тренеры готовы к началу матча. Вот прозвучал стартовый свисток, и игра началась с обоюдоострых атак. Команды с первых секунд поддерживали высокий игровой ритм. Наставник «ЧГУ-Атланты» очень активно вел себя у тренерской скамейки — порой после неудачных атак подсказывал спортсменкам, как правильно действовать: «Надо было сыграть одну комбинацию, а вы сделали другую».

На первых порах установки тренера не произвели ожидаемого эффекта — чебоксарской команде не удавалось сделать хороший рывок. Но уже ближе к концу второй четверти вырисовывалась приятная картина для местных болельщиков — «леопардовые» устремились в отрыв. После большого перерыва наши баскетболистки не сбавили оборотов, а забрасывали мячи на любой вкус — с комбинаций в трехсекундной зоне, с дальней дистанции… Когда отрыв уже достиг +15, стало ясно, что судьба матча предрешена. В итоге «леопардовые» выиграли первый матч со счетом 68:46. Весомую лепту в победу коллектива внесла Олеся Огурцова, набравшая 25 очков.

«Матч сложился хорошо. У нас обычно вторая половина матча провальная, а сейчас удалось собраться и удержать хороший уровень игры, — рассказала Олеся корреспонденту «СЧ». — Тяжело в каждом матче играть более 30 минут, но что не сделаешь ради победы? На характере, преодолевая усталость и различные трудности, ты будешь идти к нужному результату…»

Кстати, на следующий день в повторной игре Олеся Огурцова также провела на площадке практически весь матч — более 38 минут из 40 возможных. И зрители, пришедшие в спорткомплекс, увидели настоящий бенефис опытного игрока, который уже не первый год защищает цвета «леопардовых». Олеся в лучших традициях звезд российского баскетбола 2000-х годов Марии Степановой и Илоны Корстин проходила под кольцо и набирала очко за очком. Игроки «Славянки» порой просто терялись, когда мячом владела Огурцова. В итоге Олеся набрала 31 очко из 64 командных! Но не нужно умалять и заслуги подруг по коллективу — дальние броски в важный момент забила Анастасия Седельникова. Победа и во второй встрече осталась за «ЧГУ-Атлантой — 64:61!

«Разбирали соперника, смотрели видео, некоторые комбинации специально готовили под него, — подчеркнул главный тренер «ЧГУ-Атланты». — Мы с каждым соперником настраиваемся только на победу. Игра в профессиональной лиге для нас — это шаг вперед. Чтобы не допустить недооценки соперника, важна мотивация для девушек добиваться побед. Я им дам свою энергию, где-то взбодрю, похвалю — с помощью такого симбиоза мы достигнем хороших результатов».

Между тем

В высшей лиге по баскетболу у мужчин очередные игры провели «Чебоксарские ястребы» — подопечные Диана Шалева сыграли на выезде против команды «Металлург». Если первую игру наши баскетболисты проиграли 102:93, то вторую встречу — выиграли со счетом 76:69, одержав первую победу в сезоне!