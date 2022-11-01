Бизнесмены из Чувашии вошли в ТОП-10 рейтинга Wildberries по объему продаж

Бизнес Чувашии — на 7 месте в рейтинге Wildberries по объему продаж. С начала года бизнесмены региона наторговали на 11,6 млрд рублей. В ТОП-10 рейтинга также представлены Татарстан (6 позиция) и Нижегородская область (8 позиция).

Роста удалось добиться благодаря запуску в регионе логистического центра Wildberries. Запуск объекта состоялся в мае этого года. Поставщики получили возможность оперативной доставки продукции с минимумом затрат. Ранее предпринимателям приходилось возить товар в Казань и Нижний Новгород. Кроме этого, осваивать новые торговые площадки бизнесу помогает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». В республиканском центре «Мой бизнес» у производителей есть возможность получить сумму на софинансирование затрат по выводу продукции на электронные торговые площадки, в том числе Wildberries. В 2022 году такой возможностью воспользовались 12 предпринимателей и самозанятых, говорит руководитель центра Татьяна Макаркина.