Минспорт Чувашии — в тройке лучших по цифровой трансформации

По итогам II Всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта — 2022» в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом среди органов власти» Минспорта Чувашии вошло в тройку лучших региональных министерств. Причем победителю — Республике Татарстан — наше министерство уступило всего 0,65 балла.

Об этом на планерке в Доме правительства доложил министр физической культуры и спорта Василий Петров. И уточнил, что в автоматизированной информационной системе «Мой спорт» в Татарстане работают с марта прошлого года, а в Чувашии— только с нынешнего февраля.

Глава Чувашии Олег Николаев высоко оценил работу спортивной отрасли республики в АИС «Мой спорт» и поддержал предложение первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова по разработке аналогичных региональных программ для сбора и анализа данных в разрезе других сфер, прежде всего, по отраслям культуры и дополнительного образования.

«Понятно, что информационная система «Мой спорт» — это программа Российской Федерации, и мы не можем дожидаться аналогичных программ по каждому ведомству, — отметил Олег Николаев. — Если эта практика показывает эффективность, позволяет нам экономить денежные средства, решать проблемы и поддержать тех, кто эффективно работает, то, конечно, такие инструменты надо использовать и внедрять в нашу деятельность. Мы много говорим о цифровой трансформации, и это — ровно тот пример, тот кейс, который показывает эффективность, а значит, его надо использовать».

Кстати

Чувашия была отмечена еще в трех номинациях всероссийского конкурса. Так, Федерация легкой атлетики Чувашии была признана «Лучшей региональной спортивной федерацией». Администратор ФОК «Атал» Козловского района Нина Кузнецова из 207 участников вошла в ТОП-30 в номинации «Лучший администратор», а тренеры муниципальных школ города Чебоксары Атнер Федоров и Александр Григорьев вошли в ТОП-30 в номинации «Лучший тренер».