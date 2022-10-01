Захар Прилепин презентовал в Чебоксарах сборник поэзии

Пронизывающие душу стихи и музыка звучали сегодня со сцены ДК имени Я.Г. Ухсая в Чебоксарах, где прошел творческий вечер популярного писателя, публициста, общественного и политического деятеля Захара Прилепина.

Вместе с коллегами писатель презентовал сборник патриотических стихов «ПоэZия русского лета», изданный коллективом телеканала «RT», представители которого тоже присутствовали на вечере. В книгу вошли работы более 20 авторов, которые языком поэзии рассказали о событиях на Украине. Многие из них своими глазами видели войну. По словам заместителя главного редактора телеканала «RT» Анны Белкиной, Проект ZOV впервые был презентован 5 октября в Москве, а первым регионом, с которого стартовала серия творческих встреч с авторами и создателями нового сборника современной патриотической поэзии, стала Чувашия.

Участников творческой встречи и презентации в Чебоксарах поприветствовали Глава Чувашии Олег Николаев и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Трогательные стихи читали со сцены ДК лауреат множества национальных и международных премий Анна Ревякина родом из Донецка, поэтесса из Севастополя Ольга Старушко, участник литературной мастерской Захара Прилепина Дмитрий Молдавский. С совместным музыкальным номером выступили известный молодой скрипач Петр Лундстрем и пианистка с мировым именем Валентина Лисица, которые часто выступают с благотворительными концертами на Донбассе.