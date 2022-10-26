Студенты-аграрии выехали «на картошку» в Моргаушский район

По традиции пап, мам, бабушек и дедушек студенты Чувашского государственного аграрного университета отправились «на картошку». Правда, не в строго обязательном, а в добровольном порядке.

Убирать «второй хлеб» как в старые добрые времена приходится из-за погодных условий. Почва переувлажненная, поэтому комбайны застревают в полях, поясняют в Минсельхозе. В таких условиях техника значительно проигрывает ручному труду.

Наряду с сельчанами в борьбу за урожай включились около ста студентов ЧГАУ, работающих на картофельных полях Моргаушского района. На призыв о помощи откликнулись не только сельские ребята, но и городские, сообщают в пресс-службе ЧГАУ, есть среди добровольцев и те, кто приехал учиться в Чувашию из других регионов.