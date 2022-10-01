Сборная Чувашии по спортивной борьбе завоевала три медали турнира «Борцовская Лига Поддубного»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Москве недавно завершился международный турнир по спортивной борьбе «Борцовская Лига Поддубного». Представители Чувашии добились отличных результатов на соревнованиях, названных в честь одной из легенд в истории борьбы Ивана Поддубного.
Участник олимпийских игр в Токио Сергей Козырев в финальном поединке в весовой категории до 97 кг уверенно победил со счетом 7:1 соперника из Северной Осетии Жорика Джиоева и завоевал золотую медаль турнира. А вот другой представитель нашей республики Знаур Коциев в весе до 125 кг остановился в шаге от первого места — в финале наш спортсмен уступил борцу из Крыма Сослану Хинчагову и стал серебряным призером. Также порадовала представительница прекрасного пола Анастасия Яковлева, завоевавшая бронзовую награду в весовой категории до 62 кг.

Опубликовано: 17 октября 2022 г.


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