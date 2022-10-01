Сборная Чувашии по спортивной борьбе завоевала три медали турнира «Борцовская Лига Поддубного»

В Москве недавно завершился международный турнир по спортивной борьбе «Борцовская Лига Поддубного». Представители Чувашии добились отличных результатов на соревнованиях, названных в честь одной из легенд в истории борьбы Ивана Поддубного.

Участник олимпийских игр в Токио Сергей Козырев в финальном поединке в весовой категории до 97 кг уверенно победил со счетом 7:1 соперника из Северной Осетии Жорика Джиоева и завоевал золотую медаль турнира. А вот другой представитель нашей республики Знаур Коциев в весе до 125 кг остановился в шаге от первого места — в финале наш спортсмен уступил борцу из Крыма Сослану Хинчагову и стал серебряным призером. Также порадовала представительница прекрасного пола Анастасия Яковлева, завоевавшая бронзовую награду в весовой категории до 62 кг.