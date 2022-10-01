Хорошо трактор хранишь — в соревновании победишь

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рейтинге участников экономического соревнования основных отраслей республики появится новый показатель — за лучшую организацию хранения сельхозтехники. Соответствующее дополнение в положение о соревновании утверждено на заседании правительства Чувашии.
Как пояснил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, комиссия будет оценивать отношение количества самоходных машин, прошедших технический осмотр, к общему их парку. А также отношение количества самоходных машин и других видов техники, поставленных на хранение в соответствии с ГОСТом, к общему количеству самоходных машин и других видов техники. Учтут и выполнение требований охраны труда. По мнению министра, новая номинация станет стимулом для развития парка сельхозтехники и поспособствует его расширению.
Глава республики Олег Николаев намекнул на то, что следовало бы подумать еще об одной номинации — по числу самозанятых в АПК и эффективности их работы. Ведь их число на селе увеличивается…

Опубликовано: 13 октября 2022 г.


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