ESG-повестка актуальна всегда

Потому что работает на стабильное развитие региона
Очередное заседание Высшего экономического совета Чувашии под председательством главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова было посвящено внедрению в республике ESG-повестки. Суть ее в следовании экологическим, социальным и корпоративным критериям управления, в соответствии с которыми принимается решение о возможном сотрудничестве с компанией или отказе от него в целях устойчивого развития регионов.
Эта тема достаточно плотно обсуждалась на Чебоксарском экономическом форуме в рамках нынешнего Дня республики на круглом столе по теме «ESG: вызовы и возможности в новых макроэкономических условиях». Отмечалось, что сегодня бизнес идет по пути достижения целей устойчивого развития, определяя наиболее важные направления, по которым необходимо двигаться, придерживаясь ESG-стратегии. Экологическая повестка, поддержка социальной сферы, стандарты корпоративного управления – то, что лежит в основе нефинансовых показателей.
Руководство республики ставит своей задачей в ближайшее время внедрять эту концепцию, сказал Глава Чувашии Олег Николаев в своем приветственном слове на заседании ВЭС. И в первую очередь — ее экологическую составляющую. Он считает неправильным думать, что эта тема в нынешних условиях потеряла актуальность. В итоге в нужном фарватере окажутся те, кто не свернул с него в нынешние трудные времена.
Такую позицию поддержал Анатолий Аксаков, напомнив, что Глава Чувашии был инициатором внедрения в регионе ESG-повестки. Нельзя признать, что «экологическая» тема сейчас не самая актуальная и надо заниматься иными задачами в сложившейся геополитической ситуации. Это неправда, что «зеленые» проекты станут сворачиваться, заверил Анатолий Геннадьевич.
Проект концепции устойчивого развития Чувашии на принципах ESG представили по своим направлениям вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов, министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев. Презентуя базовую часть концепции, Дмитрий Краснов отметил, что глобальные тенденции и факторы мировой экономики в рамках повестки ESG сгруппированы по семи направлениям конкуренции. Это, в частности, экология, социум, управление, инфраструктура. Распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2021 года утверждены цели и основные направления устойчивого, в том числе «зеленого», развития для привлечения внебюджетных средств. Утверждена также стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
По итогам 2021 года, по данным рейтингового агентства RAEX, Чувашия заняла 28-е место в ESG–рейтинге регионов России. А столица — город Чебоксары — вошла в ТОП–15 ESG-рейтинга городов России. Высокие места Чувашии в ESG–рейтингах обеспечены сильной экологической составляющей.
Реализация Концепции устойчивого развития Чувашии предполагает соблюдение совокупности принципов. Таких как экологически ориентированный рост экономики, обеспечение ее устойчивости к вызовам и угрозам, реализация прав граждан, ответственное финансирование и результативное управление ESG-рисками и других. Проект «Волга — экологический прорывной регион ESG» в перспективе может стать межрегиональным, поскольку проблема ухудшения экологического состояния бассейна реки носит такой характер. В регионе разработан пилотный проект создания карбоновых полигонов в акватории и прибрежной части водохранилища Чебоксарской ГЭС. В настоящее время с Республикой Мордовия и Ульяновской областью по вопросам, связанным с созданием карбоновых полигонов, подписано трехстороннее соглашение.
О внедрении в регионах страны ESG-повестки рассказал генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов. Он отметил, что повестка устойчивого развития не только экология — здесь присутствует большой объем социальной политики и управления. Да, ситуация после февраля существенно поменялась как в мире, так и в России, но это тактика. А вот устойчивое развитие — это стратегия. И речь не идет об отмене повестки, будто она стала неактуальной, обременительной. Речь о том, как с минимальными потерями в обозримом будущем вернуться к теме, подчеркнул Шаронов.
В рамках вышеназванной концепции актуальна оценка качества жизни в городах, в частности, в столице Чувашии. Соответствующий индекс представила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Чебоксары отнесены к кластеру региональных центров наравне с Ярославлем, Саратовом и другими городами. И на этом фоне столица Чувашии «выглядит очень прилично», сказала эксперт. Но есть и нереализованный потенциал, в частности, в использовании электротранспорта.
Андрей Шаронов, генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития:
«Чувашия входит в первую десятку регионов, которые по-настоящему озабочены ЕSG-повесткой. Республика стремится серьезно ею заниматься. Не могу сказать, что все подготовленные регионом документы уже могут быть безоговорочно утверждены, пока есть над чем работать. Но сам факт, что республика встала на этот путь, заявив об этом публично, достоин уважения и подражания».