ESG-повестка актуальна всегда

Потому что работает на стабильное развитие региона

Очередное заседание Высшего экономического совета Чувашии под председательством главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова было посвящено внедрению в республике ESG-повестки. Суть ее в следовании экологическим, социальным и корпоративным критериям управления, в соответствии с которыми принимается решение о возможном сотрудничестве с компанией или отказе от него в целях устойчивого развития регионов.

Эта тема достаточно плотно обсуждалась на Чебоксарском экономическом форуме в рамках нынешнего Дня республики на круглом столе по теме «ESG: вызовы и возможности в новых макроэкономических условиях». Отмечалось, что сегодня бизнес идет по пути достижения целей устойчивого развития, определяя наиболее важные направления, по которым необходимо двигаться, придерживаясь ESG-стратегии. Экологическая повестка, поддержка социальной сферы, стандарты корпоративного управления – то, что лежит в основе нефинансовых показателей.

Руководство республики ставит своей задачей в ближайшее время внедрять эту концепцию, сказал Глава Чувашии Олег Николаев в своем приветственном слове на заседании ВЭС. И в первую очередь — ее экологическую составляющую. Он считает неправильным думать, что эта тема в нынешних условиях потеряла актуальность. В итоге в нужном фарватере окажутся те, кто не свернул с него в нынешние трудные времена.

Такую позицию поддержал Анатолий Аксаков, напомнив, что Глава Чувашии был инициатором внедрения в регионе ESG-повестки. Нельзя признать, что «экологическая» тема сейчас не самая актуальная и надо заниматься иными задачами в сложившейся геополитической ситуации. Это неправда, что «зеленые» проекты станут сворачиваться, заверил Анатолий Геннадьевич.

Проект концепции устойчивого развития Чувашии на принципах ESG представили по своим направлениям вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов, министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев. Презентуя базовую часть концепции, Дмитрий Краснов отметил, что глобальные тенденции и факторы мировой экономики в рамках повестки ESG сгруппированы по семи направлениям конкуренции. Это, в частности, экология, социум, управление, инфраструктура. Распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2021 года утверждены цели и основные направления устойчивого, в том числе «зеленого», развития для привлечения внебюджетных средств. Утверждена также стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

По итогам 2021 года, по данным рейтингового агентства RAEX, Чувашия заняла 28-е место в ESG–рейтинге регионов России. А столица — город Чебоксары — вошла в ТОП–15 ESG-рейтинга городов России. Высокие места Чувашии в ESG–рейтингах обеспечены сильной экологической составляющей.

Реализация Концепции устойчивого развития Чувашии предполагает соблюдение совокупности принципов. Таких как экологически ориентированный рост экономики, обеспечение ее устойчивости к вызовам и угрозам, реализация прав граждан, ответственное финансирование и результативное управление ESG-рисками и других. Проект «Волга — экологический прорывной регион ESG» в перспективе может стать межрегиональным, поскольку проблема ухудшения экологического состояния бассейна реки носит такой характер. В регионе разработан пилотный проект создания карбоновых полигонов в акватории и прибрежной части водохранилища Чебоксарской ГЭС. В настоящее время с Республикой Мордовия и Ульяновской областью по вопросам, связанным с созданием карбоновых полигонов, подписано трехстороннее соглашение.

О внедрении в регионах страны ESG-повестки рассказал генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов. Он отметил, что повестка устойчивого развития не только экология — здесь присутствует большой объем социальной политики и управления. Да, ситуация после февраля существенно поменялась как в мире, так и в России, но это тактика. А вот устойчивое развитие — это стратегия. И речь не идет об отмене повестки, будто она стала неактуальной, обременительной. Речь о том, как с минимальными потерями в обозримом будущем вернуться к теме, подчеркнул Шаронов.

В рамках вышеназванной концепции актуальна оценка качества жизни в городах, в частности, в столице Чувашии. Соответствующий индекс представила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Чебоксары отнесены к кластеру региональных центров наравне с Ярославлем, Саратовом и другими городами. И на этом фоне столица Чувашии «выглядит очень прилично», сказала эксперт. Но есть и нереализованный потенциал, в частности, в использовании электротранспорта.