Юные художники осваиваются в обновленных учебных классах

«Спеши делать добро!» — этим девизом народный художник Чувашской Республики Элли Юрьев руководствовался не только в жизни, но и в творчестве. Чебоксарская детская художественная школа № 4, названная в честь мастера, торжественно открылась на прошлой неделе после капитального ремонта. Завет художника здесь помнят и неизменно ему следуют.

Переступая порог художественной школы имени Э.М. Юрьева, попадаешь в яркий мир творчества, красоты и, конечно же, доброты. Причем теперь этот удивительный мир отвечает всем современным стандартам обучения. Сама школа открылась в 1985 году, а через десять лет переехала в просторное помещение на первом этаже жилого дома на проспекте Мира и с того времени масштабных строительных работ здесь не проводилось. Капитальному ремонту поспособствовала реализация национального проекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда». А также существенная поддержка со стороны республиканского Минкультуры и администрации Чебоксар.

Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Татьяна Казакова обратила внимание на высокое качество ремонтных работ, творческий подход к оформлению и дизайну внутренних помещений. «Произошло очень значимое событие — открылась обновленная детская художественная школа. Это уникальный проект и мы видим, сколько новых возможностей открывается для детей. В этой школе используется много новых технологий, для этого здесь есть все необходимое современное оборудование», — отметила она.

Татьяна Казакова, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела республики: «С 2019 года мы вложили 461 млн рублей федеральных и республиканских средств в развитие детских школ искусств, музыкальных и художественных школ. Это и ремонт, и приобретение различного оборудования, музыкальных инструментов, учебных пособий. Важно то, что сегодня мы вкладываем эти средства в будущее наших детей».

Сегодня смело можно сказать, что это не просто художественная школа, а настоящая творческая студия или, например, одна большая мастерская, где дети учатся не только рисовать, но и лепить, вышивать, пробуют новые художественные техники. Все учебные мастерские названы именами известных художников — Марка Шагала, Ивана Билибина, Виктора Чижикова, Пабло Пикассо, Клода Моне и многих других. Ученики школы, как и их родители, могут навести телефон на QR-код прямо на двери каждой мастерской и узнать подробности о биографии и творчестве художника.

Что же интересного происходит за дверями этих мастерских? Например, в мастерской Марка Шагала осваивают древнее искусство Эбру. Оно предполагает использование в качестве холста… воду. При этом юные художники пользуются специальными красками на натуральной основе, чтобы рисунок не расплывался и держал форму. В результате получаются яркие и неповторимые картины, которые можно перенести на бумагу. В мастерской Ивана Билибина ребята занимаются дизайном по тематике «Стилизация животного». А в кабинете Пикассо будущие художники старательно постигают основы техники изображения на наждачной бумаге. Впечатляюще, не правда ли?

Особое место занимает чувашское национальное искусство. Под руководством опытного педагога Ольги Федотовой девочки и мальчики обучаются мастерству чувашской вышивки. Кстати, в художественной школе есть и мастерская под названием «Элли-мастер». И здесь мы снова вернемся к фигуре Элли Михайловича, точнее к необычному имени чувашского художника. Имя Элли образовалось от древнечувашского «елесь» — мастер, мастеровой. В стенах художественной школы, кстати, располагается и музей великого мастера. Любопытно посмотреть на карандаши, заточенные собственной рукой Элли Юрьева. Вдова художника Галина Юрьева заметила, что школа выполняет особую благородную миссию, дает художественное развитие и образование, прививает вкус, воспитывает духовно и гармонично развитую личность.