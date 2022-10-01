Более 60 мужчин после получения повесток в срочном порядке оформили отношения со своими возлюбленными

Сыграть свадьбу и отправиться выполнять воинский долг — так в Чувашии поступили уже более 60 мужчин, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. Как сообщают в республиканской Госслужбе по делам юстиции, частичная мобилизация в России рассматривается как особое обстоятельство, и женихи с невестами могут не ждать отведенный по нормативам месяц, а расписаться через несколько дней после подачи заявления в ЗАГС и даже в тот же день. Внеочередные церемонии бракосочетаний в связи с призывом на военную службу по мобилизации уже прошли во всех городах и районах республики, при этом больше всего регистраций — 13 — отмечено в Ядринском районе. А еще 20 мужчин подали заявления о сокращении срока регистрации заключения брака в связи с получением мобилизационной повестки.