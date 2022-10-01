На полях Чувашии близится к завершению уборка зерновых и технических культур

Как сообщают в Минсельхозе республики, в сельхозорганизациях и крупных КФХ скошено 296,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 98,9% к плану уборки. В этом году чувашские аграрии намолотили без малого миллион тонн зерна. А точнее — 991,1 тыс. тонн при урожайности 33,5 ц/га (в прошлом году — 579,7 тыс. тонн при урожайности 19,5 ц/га). Картофель убран с площади 2,6 тыс. га, всего собрано 63,7 тыс. тонн. Технические культуры убраны с площади 14,1 тыс. га, собрано 16,3 тыс. тонн. Овощей собрано 5,2 тыс. тонн, хмеля — 164,4 тонны.