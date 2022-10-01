Сбер: более 2,2 тысяч студентов воспользовались образовательным кредитом в Приволжье

С начала года Волго-Вятский банк Сбербанка выдал более 2 250 образовательных кредитов. Общий портфель таких кредитов превысил 390 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Чувашского отделения Сбербанка.

Лидерами по объемам выдач образовательных кредитов в Приволжье стали Татарстан, далее Нижегородская область и Пермский край. Чувашская Республика также входит в топ-5 регионов — лидеров: с начала года студенты получили здесь 108 образовательных кредитов на общую сумму порядка 19,5 млн рублей. Пик кредитования в Чувашии пришелся на август, когда было оформлено 67 кредитов. Средний размер образовательного кредита составил 173 тысячи рублей.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Повышение доступности качественного образования – один из ключевых приоритетов Сбера. И образовательный кредит решает эту задачу. Кредит позволяет выбрать студенту обучение в том вузе, в котором он действительно хочет учиться. А это, в свою очередь, отличная возможность построить успешный карьерный трек и найти свое призвание в жизни».

Управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева пояснила, что преимущество образовательного кредита с господдержкой в том, что оформить его можно, даже если у абитуриента или студента еще нет работы. «Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя — достаточно только заполнить заявление, предоставить договор с вузом и счет на оплату обучения. Кредит позволит молодым людям получить действительно интересующую их специальность на сильном факультете, без лишних переживаний о том, чем оплатить семестр».

Кредит на образование с господдержкой можно взять на оплату учёбы в российском вузе, который имеет действующую лицензию и аккредитацию РФ.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.