Чувашский язык включен в программу II Федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Всероссийская конференция организаторов прошла в Казанском федеральном университете.
Впервые олимпиада по родным языкам и литературе на федеральном уровне была проведена в 2021-2022 учебном году. Инициатором выступил Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Участие в ней тогда приняли более 3,3 тысячи школьников — носители башкирского, ненецкого, татарского, чеченского, эвенкийского, эвенского, юкагирского и якутского языков.
В нынешнем учебном году профили олимпиады расширили до 27 языков, в число которых включен и чувашский язык. По словам организаторов, соревнования направлены на повышение мотивации школьников к изучению родных языков. Победителям и призерам будут предоставлены льготы при поступлении в высшие учебные заведения.
Основной оператор акции — Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутске. В нашей республике организаторами олимпиады по чувашскому языку выступят Институт культуры и искусств, а также ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Опубликовано: 3 октября 2022 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Яндекс.Переводчик заговорил на чувашском
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.