Чувашский язык включен в программу II Федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России

Всероссийская конференция организаторов прошла в Казанском федеральном университете.

Впервые олимпиада по родным языкам и литературе на федеральном уровне была проведена в 2021-2022 учебном году. Инициатором выступил Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Участие в ней тогда приняли более 3,3 тысячи школьников — носители башкирского, ненецкого, татарского, чеченского, эвенкийского, эвенского, юкагирского и якутского языков.

В нынешнем учебном году профили олимпиады расширили до 27 языков, в число которых включен и чувашский язык. По словам организаторов, соревнования направлены на повышение мотивации школьников к изучению родных языков. Победителям и призерам будут предоставлены льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Основной оператор акции — Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутске. В нашей республике организаторами олимпиады по чувашскому языку выступят Институт культуры и искусств, а также ЧГУ имени И.Н. Ульянова.