Чебоксарец выиграл грант на съемку сериала о журналистике

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Недавно в Крыму на площадке Арт-кластера «Таврида» прошел седьмой по счету образовательный заезд «Таврида.
В эфире». Нашу республику на престижном форуме молодых талантов представили два участника — Ольга Лабаева и Андрей Андреев. По результатам образовательного заезда Андрей Андреев получил грантовую поддержку в размере 250 тысяч рублей на продолжение съемки сериала «РАСО. Отцы и дети пиара». По замыслу автора в сериале будет сделан акцент на работе журналистов, военкоров, специалистов по связи с общественностью. Планируется пять серий снять в Москве, а три — в Чебоксарах.

Опубликовано: 30 сентября 2022 г.


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