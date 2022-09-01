Чебоксарец выиграл грант на съемку сериала о журналистике

Недавно в Крыму на площадке Арт-кластера «Таврида» прошел седьмой по счету образовательный заезд «Таврида.

В эфире». Нашу республику на престижном форуме молодых талантов представили два участника — Ольга Лабаева и Андрей Андреев. По результатам образовательного заезда Андрей Андреев получил грантовую поддержку в размере 250 тысяч рублей на продолжение съемки сериала «РАСО. Отцы и дети пиара». По замыслу автора в сериале будет сделан акцент на работе журналистов, военкоров, специалистов по связи с общественностью. Планируется пять серий снять в Москве, а три — в Чебоксарах.