Вышла в свет первая книга из серии о выдающихся людях республики

Председателю колхоза посвящается…

Чувашское книжное издательство завершило выпуск биографических серий «Замечательные люди Чувашии». Продолжением стала серия «Выдающиеся люди Чувашии», которая начинается книгой-альбомом «И взошли семена…» о выдающемся сыне чувашского народа Аркадии Айдаке.

Выполненное на высоком полиграфическом уровне издание повествует о беспримерном жизненном пути выдающегося агрария, общественного, культурно-экологического деятеля. Приводится подробный рассказ о роде Айдаков, родителях Аркадия Павловича. Особое внимание вызывает глава «Я — сгусток энергии», составленная из дневниковых записей Айдака, сделанных в разные годы.

Книга богато иллюстрирована фотографиями из архива Айдаков и фотографа Владислава Алмазкина. Автор-составитель издания — известный журналист Алексей Леонтьев, многие годы работавший главным редактором газеты «Хыпар». Это уже не первая его книга об Аркадии Айдаке.

Напомним

Указ об издании библиографической серии «Выдающиеся люди Чувашии» Глава республики Олег Николаев подписал в прошлом декабре, после объявления 2022 года в республике Годом выдающихся земляков.