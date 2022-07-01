Выпускники школ выбирают профессию

Будущие врачи, инженеры, ветеринары, учителя…

Волнительная пора для абитуриентов — приемная кампания в вузах Чувашии вышла на финишную прямую. 25 июля заключительный день для подачи документов на поступление по результатам ЕГЭ. А это значит, что совсем скоро будут опубликованы конкурсные списки. Конечно, пройти на «бюджет» стремится каждый, но те, кто не дотянул по баллам, могут воспользоваться контрактной формой обучения. Однако и здесь количество мест ограничено.

Какие направления наиболее популярны у будущих студентов и сколько абитуриентов смогут поступить на «бюджет», с этими вопросами «Советская Чувашия» отправилась сразу в три ведущих вуза республики. По традиции, абитуриентов ЧГУ ждут в здании нового корпуса университета. Чаще всего подавать документы юноши и девушки приходят вместе с родителями, чтобы уточнить все вопросы поступления на месте.

Забегая вперед, хочется сказать, что в этом году Чувашскому госуниверситету выделено беспрецедентное количество бюджетных мест. Как и в прошлые годы, высокий спрос на медицинские специальности, отмечают в приемной комиссии. В топе — лечебное дело, педиатрия, стоматология. В числе популярных направлений также юриспруденция, экономика, история. Очередь среди поступающих и на факультете иностранных языков. Но, безусловно, растет интерес и к техническим направлениям, которые связаны с программированием и цифровизацией.

На бесплатное обучение в Чувашский госуниверситет в этом году возьмут 1998 абитуриентов, такое количество бюджетных мест — впервые за историю существования вуза, рассказывает ректор Андрей Юрьевич Александров.

«Для тех, кто поступает в магистратуру, отмечу, что количество бюджетных мест выросло на 30%, существенный рост и на медицинском факультете — более 300 мест на 3 специальности, и особо хочу обратить внимание на инженерные направления, на бюджетной основе здесь будут учиться 800 студентов».

«Советская Чувашия» заглянула и в Чувашский государственный педагогический университет. Сюда поступают те, кто хочет связать свою жизнь с образованием детей. Спросом среди абитуриентов пользуется факультет иностранных языков. Для будущих учителей, педагогов дополнительного образования, психологов, логопедов и юристов подготовлено 785 мест на «бюджет» — такое их количество готовы предоставить в университете, на платное обучение — 933 места.

Педагогический университет для своего образования выбирают и звезды спорта республики. Мастер спорта международного класса по фристайлу Лана Прусакова планирует продолжать учебу в магистратуре факультета физической культуры. В этом месяце спортсменка получила красный диплом журфака ЧГУ имени И.Н. Ульянова и теперь ждет результатов конкурса по магистерской программе «Система подготовки в спорте».

«Это направление мне очень понравилось. Я считаю, что это будет очень полезно для моей будущей работы. Даже если я захочу стать спортивным журналистом, мне эти знания пригодятся в профессии, а может быть, я выберу профессию тренера», — делится Лана.

В приемной комиссии рассказали «СЧ», что вуз набирает в этом году студентов и по новым профилям подготовки. Так, по программе бакалавриата одно из направлений — информационные технологии. Здесь будут обучать бизнес-аналитике на базе систем искусственного интеллекта.

Приемная кампания завершается и в Чувашском государственном аграрном университете. Вуз — кузница квалифицированных кадров для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса республики. Количество поступающих с каждым годом растет. По данным на 20 июля, уже более 1400 абитуриентов желают стать студентами аграрного университета, в лидерах — инженерный факультет.

Большинство кандидатов в студенты уже подали оригиналы документов. Яна Зызарева приехала поступать из Республики Марий Эл, девушка мечтает стать кинологом. Эту специальность можно получить на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии. «Еще во время учебы в школе я сразу для себя решила, что поеду поступать в Чувашию, в аграрный университет. Отрадно то, что вуз предоставляет и общежитие», — рассказывает девушка.

Выпускники аграрного университета всегда востребованы на рынке труда, они работают в агрохолдингах и фермерских хозяйствах, на перерабатывающих предприятиях и в ветеринарных клиниках.

КСТАТИ

Почем знания в вузах?

В ЧГУ имени И.Н. Ульянова стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета начинается с 92270 рублей в год. Дороже всего, как и в прошлом году, учиться на факультете искусств.

Получить такие специальности, как «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкально-инструментальное искусство» или «Искусство народного пения» по очной форме обучения обойдется в 181430 рублей в год. В цене — и медицинское образование. По направлениям «Стоматология» стоимость обучения составляет 142070 рублей, «Педиатрия» и «Лечебное дело» — 135300. Такая же стоимость и на специальность «Землеустройство и кадастры».

В Чувашском государственном аграрном университете очная учеба обойдется в 108900 — 156300 рублей за год. Нижняя граница — такие специальности, как «Экономика», «Менеджмент» и «Товароведение», верхняя — «Землеустройство и кадастры». По инженерным и ветеринарным специальностям стоимость доходит до 126700 рублей в год.

В ЧГПУ имени И.Я. Яковлева самые «дорогие» специальности — «Прикладная информатика», «Техносферная безопасность» и «Физическая культура». «Очка» по ним стоит 90455 рублей. Другие направления — от 79795 рублей в год.

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) высшее образование по очной форме обучения оценивают в 79800 рублей (независимо от специальности), а в Чувашском государственном институте культуры и искусств стоимость варьируется от 89 тысяч до 179200 рублей. Дороже всего учиться по направлениям «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкально-инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Искусство народного пения», «Актерское искусство», «Искусство концертного исполнительства» и «Музыкально-театральное искусство».

Ольга Казакова