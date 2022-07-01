Поедут в Тюмень и Ижевск

На прошлой неделе Чувашский государственный академический драматический театр имени К.В. Иванова закрыл 104-й театральный сезон показом драмы «Ялта» (В деревне) Ф. Павлова.

Лучшим актерам и работникам сцены вручили почетные грамоты и благодарственные письма, после чего служители Мельпомены отправились отдыхать до середины августа и готовиться к новому сезону. Гастрольный график на сезон уже намечен. «На осень запланированы выступления на сцене Большого Тюменского драматического театра и Государственного национального театра Удмуртской Республики в Ижевске, — говорит директор театра Юрий Владимиров. — Артисты сыграют комедию Игоря Муренко «Ай мӑнтарӑн ҫил-тӑманӗ» (Шутки в глухомани) и сказку Юлия Кима «Кто принцессу поцелует?». Также будет представлена драма «Ялта», которая не сходит со сцены Чувашского драмтеатра уже 17 лет. Показ этого спектакля был запланирован в рамках мероприятий, приуроченных к 150-летию новой чувашской письменности. Наконец, после улучшения ситуации с пандемией, мы осуществим задуманное».

КСТАТИ

Чаще всего на гастроли артисты Чувашского драмтеатра выезжают в Башкирию, Татарстан, Ульяновскую и Самарскую области. А каждые пять лет они показывают свои спектакли в Москве или в Санкт-Петербурге, сообщают на сайте театра.