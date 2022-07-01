Догазификация Чувашии идет в ускоренном темпе

Экономические ограничения на процесс не повлияли

Программа догазификации населенных пунктов, инициированная Президентом страны Владимиром Путиным в апреле 2021 года, в Чувашии становится все более востребованной. На сегодня принято около 4 тыс. заявок, заключено 3,5 тыс. договоров на догазификацию, 2 тыс. с лишним из них исполнены,

а примерно 1 тыс. новых потребителей уже пользуются сетевым газом. Эти цифры озвучил на своем брифинге генеральный директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Александр Бусыгин.

Догазификация — это подключение домовладений к сетям газоснабжения в уже газифицированных населенных пунктах. При этом речь идет об использовании газа только для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательством. У заявителей должны быть оформлены в собственность земельный участок и дом.

Популярность программы не ослабевает, отметил Александр Александрович. Он напомнил, какие документы требуются от заявителя. Это копии правоустанавливающих документов на земельный участок и индивидуальный жилой дом, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, ситуационный план. В течение одного рабочего дня заявка принимается в работу и проходит процедуру проверки комплектности документов. На это отводится не более трех дней. Затем, в случае полного их предоставления, заключается договор, на оформление которого отводится 30 дней. С даты подписания с двух сторон газовики приступают к работе. В договоре указываются предельные сроки подключения газа в зависимости от протяженности газопровода, который предстоит провести до границы участка. Сроки подключения также зависят от продолжительности выполнения мероприятий в границах участка — прокладки сети потребления газа, внутреннего газопровода, монтажа оборудования.

Заявку на догазификацию можно подать в клиентских центрах, филиалах, на газовых участках АО «Газпром газораспределение Чебоксары», территориальных участках, в абонентских пунктах, центральном офисе ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», через сайт АО «Газпром газораспределение Чебоксары», в разделе «Догазификация», через портал Единого оператора газификации, через сервис «Госуслуги». Больше половины заявок сейчас подается онлайн — люди поняли удобство такой формы.

Глава компании заострил внимание на качестве заявительной документации. Бывает, что заявки отклоняются из-за несоответствия критериям. Один из основных — населенный пункт, где расположено домовладение для догазификации, должен быть газифицирован. Иные просто не знают об этом. Необходимую информацию свободно можно получить в сетевых ресурсах, в том числе на сайте компании и на портале Единого оператора газификации. Для этого достаточно набрать в поисковике название населенного пункта.

Другая причина отклонения заявки — отсутствие документального подтверждения установленного законом права на владение земельным участком и домом. Нередко заявки поступают в дублированном виде — через сетевые ресурсы и одновременно для надежности в клиентские центры. Делать этого не стоит, ибо такой порядок только осложняет процесс рассмотрения, посоветовал глава компании. Но отклоняя заявку, компания в любом случае информирует заявителя о том, что после приведения документации в надлежащий вид он может подать ее заново.

В ходе брифинга возник вопрос о возможности догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Александр Бусыгин уточнил — СНТ могут попасть в программу, но сети будут подведены бесплатно только до границ садоводства и только при условии, что само оно находится в границах газифицированного населенного пункта. Сети внутри садоводства — зона ответственности членов СНТ, а значит, газификация внутри товарищества проводится на деньги садоводов.

Глава компании напомнил, что правительством республики утвержден порядок предоставления региональных мер соцподдержки ряду категорий граждан при газификации. Сумма возмещения затрат составляет 20 тыс. рублей на одного заявителя, которые могут быть использованы при покупке газового оборудования.

К таким категориям отнесены, в частности, труженики тыла военных лет, дети войны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет и другие. Все они должны быть собственниками жилого помещения и не иметь иного жилья в собственности.

Александр Бусыгин также заявил, что экономические ограничения никак не повлияли на ход догазификации. Компании «Газпрома» и ранее проводили работу по импортозамещению для обеспечения своей технологической независимости, сказал он. В нынешнем году компания «Газпром газораспределение Чебоксары» провела более 80 конкурсных закупок оборудования и других ресурсов для выполнения программы. При этом все приобретенное оборудование — отечественного производства.

В итоге никаких рисков по выполнению программы догазификации не просматривается, заверил Александр Александрович.