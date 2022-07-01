Уже 11 семей зарегистрировали рождение ребенка через портал госуслуг

С 1 июня уже 11 свидетельств о рождении выдано в Чувашии с помощью нового суперсервиса, который так и называется — «Рождение ребенка». Об этом руководитель Госслужбы Чувашской Республики по делам юстиции Дмитрий Сержантов сообщил на недавней встрече с Главой региона Олегом Николаевым. Данная встреча, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, стала первой в числе встреч руководителя региона с руководителями органов исполнительной власти республики для обсуждения стратегии развития отраслей до 2024 года.

«Суперсервис «Рождение ребенка» — новый вид государственных услуг в электронном виде, который позволяет без личного посещения органа ЗАГС зарегистрировать акты о рождении и получить документы в электронном виде. В настоящее время проводится активное информирование населения о возможностях суперсервиса. Разработан информационный буклет, который распространяется в родильных учреждениях и женских консультациях, проводятся встречи с беременными женщинами», — заявил руководитель Госслужбы по делам юстиции.

«Очень важно еще раз посмотреть критически на то, как все реализуется, что надо добавить в контексте поручений Президента России, который очень существенно актуализировал задачи с точки зрения поддержки граждан. Нет предела совершенству, мы должны двигаться последовательно», — подчеркнул Олег Николаев.

Как было отмечено на встрече, в ближайшее время при помощи этого суперсервиса появится возможность получить СНИЛС, ИНН, электронный полис ОМС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал.

Еще один суперсервис «Утрата близкого человека», внедрение которого запланировано в 2023 году, также позволит свести к минимуму посещения госорганов, не придется собирать справки и обращаться в ЗАГС для регистрации смерти, это все можно будет сделать онлайн, и свидетельство о смерти будет приходить в электронном виде, рассказал Дмитрий Сержантов.

В перспективе в рамках развития цифровизации органы ЗАГС перейдут на электронную реестровую модель — источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина будет запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа. При этом гражданин будет иметь возможность в любой момент получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал государственных услуг, или лично обратившись в орган ЗАГС, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.