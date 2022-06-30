В Чувашии показали реконструкцию фрагмента Ржевской битвы

Межрегиональный форум студенческих и школьных поисковых отрядов «На Сурском рубеже» прошел в субботу в селе Ильина гора Ядринского района.

В рамках проекта впервые в республике состоялась инсценированная реконструкция боя 139-й стрелковой дивизии во время Великой Отечественной войны. Эта дивизия была сформирована в декабре 1941 года в Чебоксарах, личный состав на 75% состоял из жителей Чувашии.

Зрителям показали фрагмент Ржевской битвы, которая проходила с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года. На мероприятии было задействовано 100 реконструкторов, четыре единицы техники, свыше 3 тысяч светошумовых патронов, а также более 100 зарядов пиротехники. При этом аудитории была представлена аутентичная тому времени военная техника, стрелковое оружие и амуниция.

«Такая иллюстрация, такая передача событий, несомненно, нас усилит, позволит нам и дальше реализовывать работу по патриотическому воспитанию и наполнить патриотизмом нашу жизнь. Мы договорились сегодня, что такой молодёжный военно-патриотический лагерь будет работать ежегодно», — сказал по окончании реконструкции боя Глава Чувашии Олег Николаев.

Во время Ржевско-Сычевской операции подо Ржевом 139-я стрелковая дивизия понесла значительные потери: из 12 тысяч человек 9 тысяч погибли, были ранены или пропали без вести. После этого в дивизию пришло пополнение из Сибири и Урала. В этом составе она совершила свой наиболее известный подвиг в Калужской области, по мотивам которого написана песня «На безымянной высоте».

Фоторепортаж: www.cap.ru