Общественная палата проверила детский отдых

В республике состоится Гражданский форум

В организации работы детских оздоровительных лагерей республики наблюдаются существенные позитивные сдвиги. Об этом заявила на заседании Общественной палаты Чувашии глава комиссии по социальной политике и национальным вопросам Ирина Булыгина.

Этот вывод сделан по результатам общественных проверок лагерей. Прежде всего отмечается их надлежащая охрана сертифицированными предприятиями, все обследованные 13 лагерей оборудованы видеонаблюдением, сказала Ирина Евгеньевна. Вдобавок инспектируют безопасность и представители Росгвардии.

Вместе с тем имеются вопросы по ограждению ряда лагерей, в частности, «Бригантины», что не исключает проникновения посторонних и «самоволку» отдыхающих. Другая проблема — состояние некоторых спортивных площадок и имеющегося на них оборудования, а также бассейнов. Кое-где в них просто нельзя купаться.

А вот организация питания вызывает удовлетворение. Вместо прошлогодней затрапезной посуды нынче хорошие пластмассовые тарелки, все соответствует требованиям Роспотребнадзора. Позитивные изменения отмечаются и в медицинском обслуживании. Все лагеря закреплены за конкретными медучреждениями, необходимую помощь оказывают квалифицированные врачи. Не выявлено также ни одного вожатого без соответствующего медицинского допуска.

На заседании озвучено решение провести 29 июля Гражданский форум палаты. По словам председателя палаты Ванифатия Шайкина, во всех муниципальных образованиях и округах прошли круглые столы по обсуждению проекта Стратегии развития территориального общественного самоуправления Чувашии до 2030 года. На предстоящем форуме планируется принять итоговый документ.

Гражданский форум проходит ежегодно, став открытой рабочей площадкой для трехстороннего общения между обществом, бизнесом и властью для повышения качества подготовки и реализации социальных проектов. Целью форума станет консолидация всех заинтересованных сил для развития ТОС.

Между тем

На заседании был также обсужден вопрос о создании общественного движения «Экспертный клуб Чувашской Республики». Как отметил зам. председателя комитета палаты по аграрным вопросам, природопользованию и экологии Альберт Комахидзе, клуб должен стать независимой дискуссионной площадкой для обсуждения всех сфер жизни. В его состав войдут те, кто непосредственно работает на земле.