Министр транспорта Владимир Осипов: «Никто закрывать вокзалы не будет»

Из-за смены собственников пассажиры страдать не должны

Судьба Центрального автовокзала в Чебоксарах и автостанций в городах и районах республики стала одной из главных тем состоявшегося в Общественной палате Чувашии разговора «Час с министром», на который пригласили министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова. Общественников интересовало, что будет после 31 марта, — именно эта дата указана в уведомлениях, которые получили перевозчики от АО «АвтоВАС», и не получится ли так, что с закрытием вокзалов пассажиры окажутся на обочине…

«Никто закрывать вокзалы не будет», — поспешил успокоить Владимир Осипов. И внес ясность: да, на сегодняшний день АО «АвтоВАС» выходит из бизнеса и подыскивает оператора, которому передаст свои полномочия. То есть, по сути, вокзал поменяет собственника. По словам министра, пять операторов уже изъявили желание вести такую работу, и сейчас среди них будут выбирать самого достойного. Как отметил Владимир Осипов, министерство нынешнему владельцу выдвинуло четкое условие — прекратить автовокзальную деятельность он сможет, только если будет найден альтернативный оператор. «Есть ли в министерстве какой-либо план сопровождения перехода вокзала от одного собственника к другому, чтобы сроки не затянулись?», — беспокоились общественники. Прозвучали сомнения и относительно того, не переведет ли новый собственник вокзал в другое русло: центр города — лакомый кусочек для какого-нибудь торгового центра… На что министр ответил — одним из условий для нового собственника ставилось сохранение сферы деятельности.

Член Общественной палаты Елена Кузьмина спросила про бездорожье в деревнях: «До деревни дорога есть, а дальше — грязь по колено и резиновые сапоги». Проблема извечная, согласился Владимир Осипов, а корни ее кроются в недостаточном финансировании. Так, на 2021 год на дороги республики предусмотрено 4,7 млрд рублей. На эти деньги в Чувашии смогут отремонтировать 112 км асфальтобетонных и 240 км грунтовых дорог, а всего на балансе республики их более 12 тысяч километров. Несложно вычислить, сколько лет придется латать дороги… Поэтому и доля дорог в районах в нормативном состоянии невысокая — всего 30,9%. К сожалению, заметил министр, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» на сельские территории не распространяется — за счет него, к слову, значительно улучшилось состояние региональных дорог и дорог Чебоксарской агломерации. Между тем в прошлом году по программе комплексного развития сельских территорий в районах республики построили более 170 км асфальтобетонных дорог. Больше всего — в Батыревском и Алатырском районах. Чтобы попасть в нее, в сельском поселении должен располагаться социально значимый объект — почта, клуб или школа.

Полчаса — столько по пробкам порой приходится ехать от остановки «Энергозапчасть» до кольца у Мега Молла, посетовал член Общественной палаты Роман Васильев. Решение собравшиеся видят в расширении дороги. Такие же проблемы в связи с ремонтом и на мосту через Малую Кувшинку по проспекту Тракторостроителей — по словам министра, работы на объекте завершат в этом году.

Не обошли вниманием общественники и проблему освещенности межмуниципальных дорог. «Как съедешь с М-7, темень полнейшая», — обозначили они, предложив по примеру других регионов привлекать к решению этой задачи частные компании. Вопрос упирается в деньги, снова отметил Владимир Осипов. Так, на этот год средства заложены на строительство лишь 8 км линий наружного освещения (в прошлом году — 29,5 км).

А что касается частных инвестиций, сообщил: концессионеры на такие виды работ не приходят — денег здесь не заработаешь.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Около 67% региональных и местных дорог в Чувашии находятся в ненормативном состоянии.

Из 109 мостов 65 — в аварийном и предаварийном состоянии, по данным Минтранса Чувашии.

Поинтересовались общественники реализацией проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань» на территории Чувашии. Министр сообщил, что говорить о нем пока рано — первоочередной задачей ставится строительство автодороги федерального значения М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». По планам, работы начнутся уже в сентябре, до конца года намечено выполнить 30% от общего объема, а завершить строительство рассчитывают до конца 2024 года.

ПЛАНЫ

Новый общественный транспорт, аэропорт и чебоксарская кольцевая

На встрече с членами Общественной палаты министр Владимир Осипов рассказал о стратегии развития дорожного хозяйства и транспортного комплекса Чувашии до 2024 года. В этом году ключевыми направлениями станут решение проблем в сфере пассажирских перевозок, повышение качества и безопасности дорог, развитие межрегиональных перевозок, а также модернизация транспортной инфраструктуры. Минтранс будет работать над включением республики в федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», который стартует в 2021 году.

В этом году в Чувашии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние приведут 48% региональных дорог. На дорогах установят 27 камер фотовидеофиксации и автоматический пункт весогабаритного контроля. В Послании Госсовету Глава Чувашии Олег Николаев обозначил задачу ликвидировать грунтовые разрывы на региональных дорогах. В этом году планируется завершить разработку проекта по строительству дороги, которая соединит Мариинско-Посадский и Козловский районы. Затем приступят к устранению грунтового разрыва между Аликовским и Красночетайским районами.

Важным объектом для республики станет завершение строительства 10-километровой автодороги в обход Ядрина. В этом году там намечено завершить проектные работы. Еще один приоритетный проект — I этап строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах. В 2021 году планируется получение заключения госэкспертизы на проектную документацию. После чего в Минтранс России направят заявку на выделение средств из федерального бюджета.

Кроме того, 2021 год станет началом реконструкции Чебоксарского аэропорта имени А. Николаева. К концу 2022 года он должен предстать в обновленном виде.

Фото Максима Васильева

Пока на вокзале происходит смена собственника, простые чебоксарцы и жители республики гадают, как будут добираться в села и города.