Зрелость — возраст возможностей

Что делать на пенсии? Ну, на лавочке перед подъездом с соседями, с такими же пенсионерами, посидеть и посудачить о том о сем, с внуками повозиться, на дачу съездить… Список занятий для бабушек и дедушек, согласитесь, получается не очень длинный. Но не стоит отчаиваться, есть увлеченные люди, стараниями которых реализуются интересные проекты, специально созданные для представителей старшего поколения.

Пхумсэ вам в помощь

Признаться, непривычно видеть людей в возрасте, занимающихся боевым видом спорта. Удары, блоки, стойки, растяжка — не йога и не скандинавская ходьба все-таки… Но новочебоксарцы, посещающие занятия в группе «Тхэквондо 50+», с подобным суждением не соглашаются: «Олимпийских наград от нас никто не требует, занятия корейским видом единоборства, в первую очередь, это победа над собой — здесь мы нашли новые возможности для оздоровления организма, полезный досуг и общение». И человек, пришедший в клуб на первую тренировку, говорят, обязательно придет на вторую, третью — втягивается в регулярные занятия. Бросил тхэквондо, потому что разонравилось или стало тяжело — таких просто нет.

О пользе тхэквондо для пенсионеров у нас знают мало. Это потому, что в России таких секций считанные единицы. В Новочебоксарске для людей старшего возраста спортивный клуб тхэквондо ВТФ «КОРЁ» разработал специальную программу тренировок. Она направлена на изучение блоков, ударов руками и ногами, стоек, пхумсэ (набор показательных движений, комбинаций, применяемых в случае нападения от одного и более человек).

И, начиная с 1 сентября 2020 года, в городе-спутнике этим видом единоборства регулярно занимается 21 человек старшего возраста. Занятия проходят три раза в неделю. Сегодня каждый может подтвердить: благодаря этим занятиям укрепляется опорно-двигательный аппарат, улучшается координация движений, повышается общая выносливость организма, укрепляется иммунитет, увеличивается полезный объем легких — «на себе проверено». А еще тренировки расширяют круг общения, открывают новые возможности для творческой реализации и адаптации, способствуют духовному обогащению.

Кстати В 2020 году три спортсменки из группы «Тхэквондо 50+» приняли участие во Всероссийском онлайн-конкурсе по тхэквондо пхумсэ, который проводил Корейский культурный центр при поддержке Союза тхэквондо России. Одна из участниц стала призером конкурса. А в прошлом году в аналогичном мероприятии приняли участие уже шесть спортсменок из города химиков, пять из них получили специальные призы от жюри.

— Только с наступлением «серебряного» возраста многие осознают, что появилось время, которое можно посвятить себе. Заниматься тхэквондо, значит, дать себе возможность развивать физические, психологические, умственные способности, воспитывать силу воли, самодисциплину и боевой дух, — подтверждает директор спортклуба Лидия Мураткина.

Ну и награды, безусловно, тоже не исключаются. Для спортсменов в возрасте они также являются хорошим стимулом для занятий спортом. Физкультурно-спортивные мероприятия в честь Дня пожилых людей, к 8 Марта, чемпионат г. Новочебоксарска по Пхумсэ-2021 — далеко не полный перечень турниров, организованных для людей старшего возраста.

Университет для старшего поколения

В Козловском центре комплексного социального обслуживания населения на базе отделения дневного пребывания пожилых людей и людей с инвалидностью нашли другой, не менее интересный формат работы с представителями старшего поколения: создали «Университет третьего возраста» — с просветительскими и учебными курсами, творческими мастерскими. Действуют 8 факультетов с «говорящими» названиями: «Здоровое долголетие», «Культура и прикладное искусство», «Школа православия», «Творческое развитие», «Информационные технологии и компьютерная грамотность», «Социальный туризм», «Усадьба» и «Калейдоскоп познаний».

На каждом факультете созданы клубы, например, «Виртуальный туризм», «Бабушкины советы», «Разноцветное хобби», «Хрустальная сова», призванные помочь их членам стать активными участниками жизни общества и получать новые знания. Во время занятий дополнительно проводятся выставки, конкурсы, танцевальные вечера, за участие в которых участники получают дипломы и поощрительные призы. Здесь можно найти и занятие по душе, и друзей по интересам. Потому неудивительно, что университет так популярен и востребован: в полку слушателей факультетов все прибывает.

Цифра 540 человек за два года прошли обучение в «Университете третьего возраста» в Козловском районе

— Здоровый образ жизни — основа долголетия, поэтому соблюдать позитивный настрой и мотивировать себя на успех — неотъемлемая его часть. Практика нашего университета меняет жизнь людей старшего возраста к лучшему. Мы можем помочь им жить не только долго, но и быть бодрыми, востребованными в обществе, вести активный образ жизни, — отмечает директор центра Елена Чапурина.

Нацпроект в действии

И неудивительно, что «чувашские» проекты «Тхэквондо 50+» и «Университет третьего возраста» стали финалистами Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, проводимого ежегодно при поддержке национального проекта «Демография». Цель этого отбора — собрать самые интересные, эффективные занятия для людей старшего возраста и сделать все возможное, чтобы они были доступны в каждом регионе России.

Проекты новочебоксарцев, козловчан и еще десятки инициатив из самых разных уголков страны, высоко оцененные и отобранные автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» в рамках Стратегии действий в интересах старшего поколения, вошли в Сборник лучших практик активного долголетия. Эти практики размещены на платформе «Смартека», где можно узнать подробнее о каждой из них, и при желании — внедрить у себя в регионе, а авторы практик поделятся с желающими советами о том, как это лучше сделать.

Если появилось желание стать причастным к помощи убеленным сединой людям, можно присоединиться к бесплатным вебинарам, которые пройдут с 14 июля по 9 августа — их тоже организует АНО «Национальные приоритеты». На занятиях расскажут, какие практики и форматы работы со старшим поколением самые актуальные сегодня. Вы сможете познакомиться с авторами практик, победивших во Всероссийском отборе, и узнать, как создать подобные практики в Чувашии. Расписание вебинаров можно найти в Telegram-канале «Лучшие практики активного долголетия», там же будут публиковаться новости проекта и инструкции о том, как помочь людям старшего возраста уже сейчас. Обязательно зарегистрируйтесь — за сутки до начала вебинара на вашу почту придет приглашение и ссылка на конференцию. А можно просто присоединиться к участникам уже работающих проектов — внести в жизнь что-то новое, изменить к лучшему свой привычный уклад, продлить время активного долголетия. И тогда поводов с тоской и ностальгией напевать «как молоды мы были…» точно станет меньше.

Не пропустите!

Бесплатные вебинары от АНО «Национальные приоритеты» пройдут с 14 июля по 9 августа. Расписание занятий — в Telegram-канале «Лучшие практики активного долголетия».