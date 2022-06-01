Наш Сергей — в числе лучших

Участник Олимпийских игр в Токио Сергей Козырев показал отличный уровень готовности на завершившемся недавно чемпионате России по вольной борьбе в городе Кызыл (Республика Тыва). Как сообщили в Минспорта республики, представитель Чувашии завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг. На одной ступеньке подиума вместе с подопечным Арсена Келехсаева стоял Ахмед Тажудинов из Дагестана. Золотую медаль чемпионата России в этом весе завоевал Асланбек Сотиев из Северной Осетии, а второе место — еще один представитель Дагестана Шамиль Мусаев.
Опубликовано: 28 июня 2022 г.
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