Наш Сергей — в числе лучших

Участник Олимпийских игр в Токио Сергей Козырев показал отличный уровень готовности на завершившемся недавно чемпионате России по вольной борьбе в городе Кызыл (Республика Тыва). Как сообщили в Минспорта республики, представитель Чувашии завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг. На одной ступеньке подиума вместе с подопечным Арсена Келехсаева стоял Ахмед Тажудинов из Дагестана. Золотую медаль чемпионата России в этом весе завоевал Асланбек Сотиев из Северной Осетии, а второе место — еще один представитель Дагестана Шамиль Мусаев.