Финал республиканского конкурса «Я женщина» собрал лучших

Второй год подряд прекрасная половина Чувашии громко заявляет о себе. Финал второго республиканского конкурса «Я женщина», теперь уже можно сказать, традиционно прошел в знаменательную дату – День республики. Концертный зал Чувашской государственной филармонии был наполнен зрителями до отказа. Финалистки конкурса привлекали к себе всеобщее внимание. Среди них женщины, занятые в самых разных сферах деятельности. К слову, в этом году число номинаций выросло до шести, в прошлом году их было всего три.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева отметила, что каждая участница – та самая женщина, которая достойна самого лучшего в мире!

«Второй республиканский конкурс «Я женщина» — это сотни участниц, тысячи голосований, сотни тысяч просмотров по всему миру. Спасибо нашим конкурсанткам! Прежде всего — за мужество, красоту и любовь безграничную», — подчеркнула Наталья Алексеевна.

Награждение победительниц конкурса чередовалось с оригинальной красочной концертной программой. Происходящее на сцене сопровождалось бурными аплодисментами зрителей.

Подробности и имена победительниц можно будет узнать в следующих публикациях.