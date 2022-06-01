В Чебоксарах финансисты обсудили, как жить и работать в условиях санкций

Курсом импортозамещения

Развитие экономики страны в условиях беспрецедентного санкционного давления и курс на импортозамещение — главные темы прошедшего Петербургского международного экономического форума эхом отозвались и на открывшемся вчера в столице Чувашии Чебоксарском экономическом форуме. На выездном заседании Комитета Госдумы России по финансовому рынку депутаты, представители главных банков страны и крупных производств республики обсудили антикризисные меры поддержки людей и бизнеса, определили проблемные точки и пути их устранения. Заседание провел председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В работе круглого стола принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

«Чувашия не только выживет в условиях санкций — вместе с Российской Федерацией, но, несомненно, и усилится», — сделал вывод Олег Николаев. Хоть экспорт и снизился, драмы, по словам руководителя республики, в этом нет. У республики появилось много новых заделов, а по действующим производствам удалось существенно сократить импортозависимость. «Наладили тесные коммуникации прежде всего с Правительством страны, с институтами развития. Эффект будет пусть и не в ближайшее время, но через год-два мы увидим рост по многим направлениям», — заметил Олег Николаев. А конечной целью импортозамещения должен стать технологический суверенитет во всех сферах. Как отметил Олег Николаев, в Чувашии курс на импортозамещение взяли давно. Республика традиционно сильна электротехникой, машиностроением, химической промышленностью, защитой растений, хмелеводством.

В начале заседания Анатолий Аксаков напомнил о подписанном накануне Президентом страны указе, по которому внешний долг России будет погашаться в рублях, а также о решении продавать газ за российские рубли. «А что делать с долларами и евро?» — поднял он тему. И заметил: укрепление рубля ведет к тому, что могут возникнуть проблемы с исполнением бюджетов, прежде всего федерального, а также определенные потери несут экспортеры. «Нам надо предпринять шаги. Мы наблюдаем, что ключевая ставка и инфляция в последнее время не очень взаимосвязаны. Поэтому здесь нужно действовать смелее, и, на наш взгляд, ключевую ставку 7% спокойно можно сейчас ставить и таким образом подстегнуть кредитный процесс. Это необходимо, так как кредитование идет достаточно вяло, нам надо разбудить спрос, выдавая более дешевые кредитные ресурсы», — привел он финансовые выкладки, подводя к теме льготного кредитования.

Еще один вопрос, который поднял Анатолий Аксаков, — транспортная инфраструктура. В планах заменить троллейбусы в Чебоксарах на электробусы, создав в городе современный электробусный парк. Идею, по словам парламентария, уже готовы поддержать на самом высоком уровне. Большие планы и по обустройству Казанской набережной вплоть до Чебоксарской ГЭС.

«Это десятки миллиардов рублей. Но надо просто браться за это. У нас есть проект по бюджетным кредитам — она и туда проходит, и проект по инфраструктурным кредитам, который как раз ведет ДОМ.РФ. Построив набережную, мы дадим мощнейший толчок и этой стороне Чебоксар, и пространству от Чебоксар до Новочебоксарска. Мы много говорили о Казанской набережной — дорогу осилит идущий, надо ставить вопрос, готовить проект, выделить финансирование и дальше подключать ВТБ, ДОМ.РФ, Сбербанк и другие банки», — сразу перешел к делу Анатолий Аксаков, обратившись к присутствовавшим в зале и региональным министрам, и представителям банков.

О региональном аспекте федеральных мер поддержки субъектов бизнеса и в целом республики в условиях экономических санкций подробно рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. Так, федеральное правительство уже предложило в общей сложности более 300 мер поддержки, а некоторые идеи из Чувашии, наоборот, взяты на реализацию на уровне страны. Это и вопросы по распространению на электронную промышленность мер поддержки айти-отрасли, и выделение дополнительных субсидий на льготное инвестиционное кредитование. К слову, федеральные и региональные меры поддержки бизнеса пользуются спросом, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Краснов. Но есть у бизнеса и вопросы.

Круглый стол объединил руководителей всех крупных российских банков. В числе спикеров выступили первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ», представители ВТБ, Промсвязьбанка, Сбербанка, Газпромбанка.

Так, Владимир Чистюхин отметил, что расчеты в рублях растут, а Алексей Моисеев обратил внимание на то, что ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, какое сейчас переживает Россия. По его словам, стране в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность. «План был разорвать в клочья нашу финансовую систему, но не получилось. Это совместная заслуга Госдумы, федеральных и региональных властей. За исключением кредитования у нас все показатели работы финансовой системы находятся на стабильном уровне. Впервые с 90-х годов у России появилась возможность построить суверенную финансовую систему, которая не будет зависеть от Запада в плане источников финансирования», — обнадежил заместитель министра финансов России.

На заседании Комитета Госдумы России по финансовому рынку говорили и о других актуальных сегодня темах — о телефонных мошенниках, социальном казначействе и актуальных тенденциях на рынке жилищного строительства.

Завершилась работа подписанием важных соглашений о сотрудничестве между республикой и финансовыми институтами России. В частности, с «ДОМ.РФ», банками ВТБ, АО «Газпромбанк», благотворительным фондом «Вклад в будущее», Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России и Ассоциацией компаний по цифровой трансформации, информационной безопасности и автоматизации бизнес-процессов. Они направлены на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и их финансового обеспечения.

А сегодня в Чувашии пройдет заседание еще одного думского комитета — представители Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры обсудят вопросы внутреннего туризма. Его проведет председатель комитета Сангаджи Тарбаев при участии Главы Чувашии Олега Николаева и депутата Госдумы Анатолия Аксакова. «Республика находится в центре внимания федерального центра. У нас это вызывает определенный оптимизм», — порадовался парламентарий.

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Работа выездного заседания Комитета Госдумы России по финансовому рынку началась с приятного момента — председателю Комитета, депутату Госдумы Анатолию Аксакову присвоили звание «Почетный гражданин Чувашской Республики». Награду однопартийцу вручил Глава Чувашии Олег Николаев. «Служу России и родной Чувашии», — поблагодарил Анатолий Аксаков.

Фото Олега Мальцева