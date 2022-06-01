В Чебоксары — из Тореза и Гродно

Международный статус вполне бы могли носить прошедшие в столице Чувашии соревнования по легкой атлетике «Мы вместе. Спорт» среди лиц с ПОДА. Компанию российским спортсменам на стадионе «Олимпийский» составили атлеты из ДНР и Беларуси.

Разлука с мамой ради спорта

Карьера спортсмена-колясочника Алексея Чунаева из Донецкой Народной Республики началась в родном спортзале в городе Торезе. Сначала Алексей занимался пауэрлифтингом, а три года назад перешел в легкую атлетику. Несмотря на тяжелую ситуацию, которая сложилась в регионе, атлет продолжает жить и тренироваться в родном городе, на местном стадионе. Там, говорит, нет таких обстрелов, как сейчас в Донецке. В Чебоксарах Алексей был максимально настроен показать высокий результат в толкании ядра. Вот только родные люди не смогли поддержать спортсмена с трибун «Олимпийского». «Я живу с мамой, но она поехать со мной не смогла, осталась дома, — рассказал Алексей Чунаев корреспонденту «СЧ». — Очень сильно переживает, я ведь в первый раз уехал так далеко».

Обновил рекорд Европы!

У Дмитрия Борташевича из Беларуси спортивная судьба сложилась по-другому. Он успешно выступал в профессиональном легкоатлетическом десятиборье и даже прошел отбор на чемпионат Европы среди молодежи. Но выступить на этих соревнованиях парню было не суждено. Тренеры из Гродно попросили Дмитрия Борташевича пробежать за родной регион в легкоатлетической эстафете. И именно там спортсмен получил тяжелую травму, разрыв всех связок. Полтора месяца пролежал в гипсе, но даже после операции ногу восстановить не удалось.

Однако со спортом Дмитрий не расстался. За свою паралимпийскую карьеру он опробовал много легкоатлетических дисциплин — толкание ядра и диска, прыжки в высоту (в этом виде он даже занял третье место на международных соревнованиях Гран-при в Дубае). Но в итоге перепрофилировался в бегуны. И вот на дорожках «Олимпийского» Дмитрий на дистанции 400 метров побил рекорд Европы, улучшив прежнее достижение практически на секунду!

«К этому результату мы целенаправленно готовились год. И я очень рад, что на соревнованиях в Чебоксарах удалось поставить рекорд, — рассказал Дмитрий Борташевич. — Для меня эти соревнования — возможность себя реализовать, продемонстрировать, на что способны спортсмены с ограниченными возможностями. Хотелось бы повторить такой результат и на международных стартах, но туда нам, как и российским спортсменам, пока путь заказан».

КСТАТИ

Атмосферу вокруг проведения соревнований немного омрачила ситуация с параспортсменами, накануне старта выложившими в сеть видео о том, как они поднимались в гостиницу по ступенькам: пандус, мол, был очень крутой. Этим постом заинтересовались в прокуратуре Чувашии. Однако, как рассказал агентству «Чувашинформ», начальник сборной России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА Елизар Суслов, ситуация эта не была неожиданной; все спортсмены-колясочники знали о крутом пандусе, по которому проблематично подниматься. Представители гостиницы предупредили об этом спортсменов до приезда и оформления заселения, но сборная, сама выбирающая гостиницу, настояла на том, чтобы параспортсменов разместили именно в «России». «Претензий к гостинице не имеем никаких, всем все нравится», — подчеркнул Елизар Суслов.