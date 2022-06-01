Опухоль весила более шести килограммов

В Чебоксарах 14-летней пациентке удалили гигантскую опухоль весом 6,5 кг. Сложнейшую операцию выполнили хирурги Республиканской детской клинической больницы под патронажем специалистов высокого уровня московской Детской Филатовской больницы и РНИМУ имени Пирогова, которые в течение недели проводили в Республиканской детской клинической больнице курс повышения квалификации и мастер-классы. Как рассказал главный врач лечебного учреждения, главный внештатный специалист детский хирург Минздрава Чувашии Анатолий Павлов, операция прошла успешно. Сейчас девочку-подростка ждет восстановительный период.