Опухоль весила более шести килограммов

В Чебоксарах 14-летней пациентке удалили гигантскую опухоль весом 6,5 кг. Сложнейшую операцию выполнили хирурги Республиканской детской клинической больницы под патронажем специалистов высокого уровня московской Детской Филатовской больницы и РНИМУ имени Пирогова, которые в течение недели проводили в Республиканской детской клинической больнице курс повышения квалификации и мастер-классы. Как рассказал главный врач лечебного учреждения, главный внештатный специалист детский хирург Минздрава Чувашии Анатолий Павлов, операция прошла успешно. Сейчас девочку-подростка ждет восстановительный период.
Опубликовано: 16 июня 2022 г.
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