ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:

«В сфере здравоохранения Чувашии работают настоящие профессионалы, во многом благодаря которым последовательно улучшается качество медицинской помощи населению. Тому подтверждение — достигнутые результаты. В Чувашии самый низкий показатель младенческой смертности в стране. Наш регион — в числе лидеров по цифровой зрелости в здравоохранении. Мы же — лучшие по количеству приверженцев здорового образа жизни. Перед нами стоит задача — повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, дальнейшее улучшение лечебного, консультативно-диагностического и реабилитационного направлений. Для этого в регионе внедряются современные технологии на основе последних достижений медицины, укрепляются связи с ведущими научно-исследовательскими институтами, ведется работа по строительству новых объектов здравоохранения…»

(Из поздравления с Днем медицинского работника)