Реконструкция в три этапа

На прошлой неделе в столице Чувашии начался капитальный ремонт Марпосадского шоссе. 9 июня дорожники приступили к демонтажу старого асфальта. Сейчас на время работ движение транспорта на выезде из города будет осуществляться по двум полосам.

Как рассказали в администрации Чебоксар, реконструкция разбита на три этапа. В этом году предстоит отремонтировать участок от Складского проезда,1 до Марпосадского шоссе, 7А (ТД «Керек»). Капитальный ремонт предусматривает обустройство выделенных полос для общественного транспорта. Рабочим также предстоит демонтировать бордюры, отфрезеровать старое дорожное полотно, перенести контактные сети, выполнить переустройство сети водопровода и канализации. После этого дорожники уложат асфальт и обустроят остановки общественного транспорта и тротуары. Стоимость работ по контракту превысит 172,2 млн руб. Завершится строительство в 2024 году. Напомним, в последний раз масштабный ремонт здесь проходил в 2014-2015 годах. Тогда была выполнена реконструкция дороги с уширением проезжей части и переносом части коммуникаций.