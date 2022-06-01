Стимулы для будущих чемпионов

Прошедший хоккейный «Кубок Единства» — яркое событие для Чебоксар. И как знать, может, через годы вместе со спортивными звездами на лед выйдут и повзрослевшие чебоксарские мальчишки — те, что тренируются сейчас в хоккейных секциях и спортшколах.

Детский хоккей в столице Чувашии развивается успешно благодаря в том числе поддержке местных властей. Так, благотворительный фонд главы города Чебоксары Олега Кортунова недавно выделил средства на приобретение удобной и качественной формы для 35 детских хоккейных команд, чтобы ребята могли тренироваться с комфортом. За успехами своих «подшефных» глава города следит внимательно — приходит на детские хоккейные турниры, участвует в награждении лучших команд.

— Я вижу, как юным чебоксарцам нравится играть в хоккей, как они совершенствуют свое мастерство и как хотят побеждать, — говорит Олег Кортунов. — Очень радует, что в городе растет достойная спортивная смена. И вполне возможно, что кто-то из сегодняшних участников детских турниров станет в будущем профессиональным спортсменом, звездой хоккея, и прославит наш город и республику на всю страну и даже мир.

Развитие детского хоккея в столице Чувашии оценили и участники «Кубка Единства». «Я впервые приехал в Чебоксары и был приятно удивлен тем, как активно в городе поддерживают юных хоккеистов», — говорит актер Иван Мулин, сыгравший главную роль в известном спортивном сериале «Молодежка». А организатор звездного турнира и руководитель московской хоккейной команды ветеранов подразделений специального назначения «Гранит» Николай Иванов подчеркивает — для него очень важно, что «Кубок Единства» проходит именно в Чебоксарах. «Во-первых, Чувашия — моя малая родина, — говорит он. — Во-вторых, власти Чебоксар, и в частности глава города Олег Кортунов, активно поддерживают развитие детского хоккея. Для юных хоккеистов турнир с участием звезд — это отличный стимул стремиться к новым спортивным вершинам. И мы приложим все силы, чтобы «Кубок Единства» в дальнейшем стал ежегодным».