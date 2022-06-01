Наша Диана — лучшая в мире

Недавно в столице нашей страны на книжном фестивале «Красная площадь» состоялся суперфинал чемпионата мира по чтению вслух «Страница’22».

По правилам чемпионата участники в течение минуты должны были прочитать незнакомый текст, который выбирали организаторы. Технику и артистизм участников оценивало специальное авторитетное жюри по шестибалльной системе.

Как сообщили в управлении образования администрации Чебоксар, за пальму первенства боролись ребята с 14 до 17 лет. По итогам суперфинала обладательницей титула чемпионки мира по чтению вслух стала ученица школы № 47 Диана Смирнова!

Такие турниры среди старшеклассников проводятся в целях популяризации культуры чтения у школьников, знакомства обучающихся с лучшими образцами российской и зарубежной литературы.