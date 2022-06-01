Ректор ЧувГУ Андрей Александров прокомментировал новость об отказе от Болонской системы

Образование требует тонкой настройки

В конце мая Минобрнауки РФ заявило, что Россия откажется от Болонской системы, будет переходить на свою собственную модель высшего образования. Мы попросили высказать свое мнение Андрея Юрьевича Александрова, ректора Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, председателя Совета ректоров вузов Чувашской Республики.

— Андрей Юрьевич, как Вы считаете, чем вызвано решение о выходе из Болонского образовательного процесса?

— Для начала давайте вспомним, что такое Болонский процесс. Ведь это не международный договор, который подписала наша страна, взяв на себя какие-то обязательства. Поэтому речь не идет о расторжении каких-либо договоренностей. По сути, Болонская система представляет собой свод подходов, идей, принципов, которые в начале 2000-х годов были привнесены в отечественное законодательство. И около 20 последних лет нормативная база высшего образования во многом формировалась на основе этих принципов. Это отметил в одном из своих интервью министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Полагаю, что причиной пересборки системы высшего образования стали не только те серьезные экономические вызовы, с которыми мы столкнулись, но и назревшая необходимость пересмотра вектора развития с учетом плюсов и минусов двадцатилетнего периода работы вузовского пространства в рамках Болонского процесса. Например, не секрет, что в последнее время в экспертном сообществе активно обсуждалась тема перехода к специалитету в техническом образовании. Это вполне объяснимо: подготовка инженеров в последнее время существенно усложнилась, ведь современный специалист должен хорошо знать не только конструктив (как выражаются инженеры, «железо»), но и «цифру», то есть уметь программировать очень сложные объекты. А это предполагает наличие у будущего инженера совершенно новых дополнительных компетенций.

Следовательно, модернизированная образовательная программа призвана решать эти новые задачи и нормативный срок обу-чения должен быть больше, чем сейчас, и составлять как минимум пять лет.

— Получается, что закроем бакалавриат и магистратуру и перейдем к специалитету?

— Речь не идет о ликвидации бакалавриата и магистратуры и тотальном внедрении специалитета. Просто пришло время обсудить в экспертном сообществе с обязательным участием работодателей вопросы пересборки образовательных программ, новые форматы организации учебно-научного процесса. Кстати, об этом и шла речь на состоявшемся недавно расширенном заседании Совета Российского союза ректоров.

Абсолютно согласен со своими коллегами в том, что при реформировании действующей системы образования следует сохранить все ценные наработки предыдущего периода. А если говорить о специалитете, вот пример Чувашского госуниверситета.

Сегодня у нас 50 процентов студентов-очников уже обучаются на пяти– и шестилетних программах специалитета. Это будущие врачи, фармацевты, инженеры-строители уникальных зданий и сооружений, IT-специалисты в сфере компьютерной безопасности. Отмечу также, что бакалавриат и магистратура появились в некоторых российских университетах задолго до вступления в Болонский процесс.

Мы в ЧувГУ еще в начале 1990-х организовали уровневую инженерную подготовку. Ребята поступали на четырехлетнюю программу бакалавриата, а по ее завершении выбирали годичную инженерную программу либо двухгодичное обучение в магистратуре. Понятно, что последние ориентировались на погружение в исследования и выходили из магистратуры классными инженерами-разработчиками, которые супервостребованы во все времена. Надо сказать, наш опыт был положительно отмечен тогдашним Министерством образования страны и рекомендован к тиражированию в вузах.

Если говорить об участии в Болонском процессе зарубежных стран, то большинство из них никогда не входили в Болонскую систему, но нормально с ней сосуществуют и развивают собственные системы образования, в том числе Китай, Индия, США.

— Вы сказали, что многое целесообразно сохранить и впредь… А что конкретно?

— Я бы отметил актуальность открытости, гибкости отечественной системы образования. Должен действовать принцип академической мобильности студентов, который подразумевает возможность изменения траектории обучения, возможность попробовать себя в другом университете: зарубежном или отечественном. Только вектор этой «внешней» мобильности по понятным причинам в ближайшее время сместится в восточном направлении.

Кстати, в последнее десятилетие студенты Чувашского госуниверситета ежегодно пользовались возможностью пройти семестровое или годичное обучение, например, в разных университетах Китайской Народной Республики (Аньхойский университет, Хэнаньский университет, Гуйчжоуский университет, Юго-Западный нефтяной университет).

В наших планах открытие сетевых программ, в том числе и предусматривающих получений двух дипломов. И первый шаг уже сделан: с прошлого года с одним из узбекских медицинских вузов мы реализуем совместную программу по клинической психологии, в процессе подготовки договоры с вузами других стран.

Согласитесь, без постоянных научных контактов крайне сложно динамично ориентироваться и уверенно продвигаться в огромном мире знаний. Поэтому мобильность преподавателей, исследователей российских университетов — необходимая составляющая будущей национальной образовательной системы. Имею в виду создание межвузовских научных лабораторий, системы стажировок и временных академических контрактов на работу в других вузах. Это в полной мере относится и к зарубежным университетам-партнерам.

И практика организации таких форматов есть у Чувашского госуниверситета.

Несколько лет мы реализуем с Ереванским государственным медицинским университетом имени Мхитара Гераци (Армения) не только программу студенческих академических обменов, но и проекты «Гостевой профессор» и «Гостевой доцент», в рамках которых ведущие специалисты ЧувГУ и ЕрГМУ совершают взаимные визиты для проведения цикловым методом того или иного учебного курса. Понятно, что стороны приглашают специалистов высокого уровня, обладающих самыми современными компетенциями.

— То есть процесс реформирования будет достаточно плавным, и будущие абитуриенты смогут вовремя сориентироваться в меняющейся реальности?

— Безусловно, ведь образование чрезвычайно чувствительная сфера, требующая тонкой настройки, что диктует необходимость обстоятельного обсуждения путей трансформации на самых разных дискуссионных площадках. Будем совместно с ведущими специалистами в сфере образования, учеными, представителями бизнеса вырабатывать оптимальные решения. А что касается вопроса о ближайших изменениях, отмечу, государством уже установлены контрольные цифры приема в вузы как на 2022 год, так и на 2023 год. Прием будет проводиться по ранее утвержденным правилам. Пожелаем нашим абитуриентам сделать правильный выбор и осуществить все свои мечты!

Спрашивала Татьяна Петрова

Свидетельство о государственной аккредитации от 19.12.2018 № 2966 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.