Западные санкции экспорту товаров из Чувашии не помеха

Хорошая одежда для хороших людей

В тесном взаимодействии с Центром экспортной поддержки Чувашии наши компании открывают новые рынки сбыта своей продукции за рубежом. Один из успешных примеров такого сотрудничества — новочебоксарская швейная фабрика «Пике». Домашняя одежда, выпускаемая предприятием, с некоторых пор стала узнаваема и в других странах. Впрочем, компания еще только в начале пути завоевания любви иностранцев — строит планы по наращиванию экспорта. Потому и живой интерес к предприятию со стороны регионального ЦЭП далеко не случаен — на днях фабрику посетил его руководитель Григорий Данилов. Вместе с ним в цехах, где рождается качественная одежда для сна, дома и отдыха, побывал и корреспондент нашей газеты.

И в Европу окно прорубим

Фабрика — с историей, отсчет которой идет с основанной в городе-спутнике еще в конце 70-х годов прошлого века хлопкопрядильной фабрики. Ее швейный цех с годами и переродился в швейную фабрику «Пике». Сегодня здесь работает около 180 человек. Плюс — четыре десятка сотрудников розничной сети. Предприятие динамично развивается, наращивает объем выпускаемой продукции. В прошлом году рост относительно 2020 года составил 40%. В России одежду от «Пике», производимую под брендом Almando Melado, уже успели оценить, пора покорять зарубежье.

Выходу на зарубежные рынки, признает ее генеральный директор Аркадий Иванов, фабрика обязана именно Центру экспортной поддержки республики — с его помощью компания приняла участие в крупной выставке в Казахстане. Было это еще до пандемии, и с тех пор количество зарубежных партнеров только прирастает. Кстати, в Казахстане свою одежду «Пике» демонстрировала и в этом году. В середине марта в Алматы прошла международная выставка моды Central Asia Fashion 2022. И в этот раз львиную часть платы за участие в ней взял на себя ЦЭП. «Продукция фабрики пользовалась там колоссальным спросом», — подтвердил руководитель центра Григорий Данилов. Результат — новые контракты, пополнение списка зарубежных партнеров.

Помощь со стороны Центра экспортной поддержки только выставками не ограничивается. Различные образовательные мероприятия по тонкостям внешнеэкономической деятельности — тоже делу в помощь. ЦЭП также занимался поиском партнеров для «Пике» в странах СНГ — Казахстане и Азербайджане. И этот список можно продолжить.

Сегодня новочебоксарская продукция отправляется в Казахстан, Таджикистан, Беларусь. Руководство предприятия нацелено на экспорт в Европу — «в скандинавских странах любят домашнюю одежду, ценят комфорт и уют — наша одежда им точно подошла бы». В прошлом году были отгрузки в Эстонию — одежду раскупили за короткое время. «Хотели продолжить, но ситуация с санкциями в отношении России со стороны Запада расстроила планы…»

Беседа с Григорием Даниловым придала оптимизма руководству предприятия. ЦЭП уже начал работу по продвижению одежды нашей фабрики в европейские страны: провели индивидуальное маркетинговое исследование иностранных рынков — с прицелом на Германию и Швецию, изучили возможности поставки продукции в эти страны. Нашли даже дистрибьютора, готового продвигать продукцию «Пике» в странах Евросоюза. Из-за санкций этот процесс пока приостановили, но решили сконцентрироваться на других рынках.

— Сегодня мы делаем упор на страны Содружества, Таможенного союза, государств Юго-Восточной Азии, но это не говорит о том, что хорошие люди, живущие в других государствах, не должны носить хорошую одежду, сшитую в Чувашии. Поэтому работу продолжим, и нужный нам результат, думаю, обязательно будет, — отметил Григорий Владиславович.

Качество в приоритете

А в качестве продукции «Пике» сомневаться не приходится. Приоритет качества во всем — главный принцип нашей работы, говорят здесь. Иначе нельзя — конкуренция на рынке трикотажной одежды сегодня очень высокая. Контроль качества осуществляется на всех стадиях — от входного контроля качества полотна и фурнитуры до проверки готовых изделий при отправке потребителю. Не случайно на новочебоксарской фабрике размещают свои заказы известные в стране fashion-сети — доверяют ей шить одежду под своим брендом. «Пике» — это крупное предприятие, оснащенное современным и высокотехнологичным оборудованием. В составе фабрики — собственный дизайнерский офис, раскройный и швейный цеха, участок термопечати, а также обособленные подразделения по производству одежды.

Ткани поставляют из Турции, Китая и Узбекистана — с ними фабрика проблем не испытывает. Искали российские полотна, но их, отечественных, к сожалению, попросту нет. Кстати, узбекская доля сырья в последнее время заметно прибавила в весе, что позволяет снизить себестоимость одежды. По словам Аркадия Иванова, еще недавно качество узбекских тканей оставляло желать лучшего, но в последние годы в соседней стране запущены современные фабрики, обеспечивающие высокое качество продукции, и руководство «Пике» радо развитию сотрудничества с ними. Рассчитывают, что именно узбекские полотна позволят обновить ассортимент производимой одежды. «Новый ассортимент будет дешевле, ярче — более, я бы сказал, молодежный, — обещает Аркадий Юрьевич. — Сейчас нашу целевую аудиторию составляют люди 35 лет и старше, предпочитающие комфорт, такие спокойные тона, а молодежи нужно другое — более яркое, веселое».

Таким предприятиям стоит помогать

Недавно на фабрике запустили новый раскройный цех. Размещенный там высокопроизводительный раскройный комплекс — особая гордость предприятия. Он итальянский, приобретен при поддержке Фонда развития промышленности Чувашии. «Получили целевой заем под 1% с условием погашения в течение пяти лет. Год прошел, и комплекс уже работает», — делится радостью Аркадий Иванов. Все автоматизировано — умная машина все делает сама. Нам удалось понаблюдать за ее работой. На экране — множество деталей будущих женских брюк. Причем программа их расположила так, чтобы излишних остатков ткани было как можно меньше, что позволяет до 6% уменьшить потери ткани. В промышленных масштабах, можно догадаться, эти проценты экономят сотни тысяч рублей.

Ткань разложена — в 19 слоев. А можно, по словам раскройщика Елены Жирной, до 50 — машина справится. «Голова» (так специалисты называют режущую часть машины) раскройного комплекса зигзагами, вырисовывая изгибы кроя, побежала по столу. «Пирог» полотна длиной 8,5 и шириной 1,8 метра уже через сорок минут нарезан, детали будущей одежды готовы к комплектованию и отправке в швейный цех.

Там, в швейном цехе, мы тоже побывали. Швейные машины строчат без перерыва — здесь одновременно шьют десять и более моделей изделий: сорочки, майки, трусы… Кстати, фабрика имеет еще два швейных цеха — в Чебоксарах и Цивильске. Здесь же швеям скоро тоже предстоит переезд — этажом выше. Новый швейный цех уже подготовлен, осталось его оборудовать. Он более просторный, с улучшенными условиями труда. И работать там будут только в одну смену — «так людям удобнее и комфортнее». Забота о сотрудниках наверняка продиктована и их нехваткой. Дефицит рабочих рук серьезно тормозит планы по увеличению объемов производства. Работают 50 швей, а фабрика с учетом растущего спроса на ее продукцию готова принять еще 150. Только где их взять? Вроде и зарплата неплохая, но швеи не идут. Да потому, что их, швей по трикотажу, сегодня в республике никто не готовит. Есть, согласитесь, над чем задуматься чиновникам от образования. Были бы люди, а работой мы их обеспечим, заверяют на фабрике.

Тем не менее руководство компании не унывает: здесь каждый стремится к совершенству в деле, которое любит. И, впечатленный увиденным в цехах, руководитель Центра экспортной поддержки Григорий Данилов однозначно отметил: «Помогать таким предприятиям не просто нужно, а очень-очень хочется».