Сегодня открылся XV Чебоксарский международный кинофестиваль

В новом месте — в Чувашской государственной филармонии — открылся сегодня XV Чебоксарский международный кинофестиваль. Участие в торжественной церемонии принял Глава Чувашии Олег Николаев. А с сегодняшнего дня стартуют конкурсные показы. Проходить они будут на 17 фестивальных площадках, в числе которых кинотеатры, театры, вузы, клубы и Дома культуры, сообщают в Минкультуры Чувашии. В рамках фестиваля пройдет творческий вечер композитора Эдуарда Артемьева, автора музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, и мастер-класс декана актерского факультета Высшей школы сценических искусств, супруги Константина Райкина Елены Бутенко-Райкиной.

Подробности — в следующем выпуске «СЧ».