Фильм из Чувашии получил малую «Анне»

Кинофорум подвел итоги.

В минувший четверг подвели итоги XIII Чебоксарского международного кинофестиваля. Программа была обширной и насыщенной: кроме основных конкурсов в ДК ЧГУ состоялся вечер киношлягеров Андрея Петрова, в ТЮЗе ежедневно показывали фильмы для самых маленьких из раздела «Кино детям», а в качестве подарка от членов жюри горожане могли увидеть фильмы Валерия Тодоровского «Большой» (2016) и «Гипноз» (2020). Но главной интригой оставались, конечно, имена победителей. Так кто же получил фестивальные награды — «Анне»?

Самый сложный выбор стоял перед жюри регионального и этнического кино: 24 очень разных фильма, игровые и документальные, полный и короткий метр, работы уже известных, состоявшихся режиссеров и дебютантов. И впервые в истории кинофестиваля в этом конкурсе оказалось два победителя: якутский фильм «Агент Мамбо» Алексея Амбросьева (на родине он собрал 16 млн рублей, его посмотрели 63 тысячи зрителей) и чувашский — «Полем» Вадимира Синяева (на фестивале его впервые показали такой широкой аудитории). Почему так вышло, мы расспросили одного из членов жюри, актрису и режиссера Янину Мелехову:

— Янина, трудно ли было определиться с победителями? Много было споров в жюри?

— С одной стороны, это было трудно из-за большого количества картин (среди них много было достойных), но мы выбирали все практически единогласно. Споров почти не было — были какие-то предложения, но, включая — насколько это возможно в искусстве — объективность, мы достаточно быстро приходили к общему мнению.

— А как вам показалось чувашское кино на фоне кино других регионов?

— Я бы сказала, оно было неровным. У нас было три чувашских картины, они все были разные, но результат налицо: одной из них достался главный приз, мы действительно не смогли разорваться. Это по-настоящему достойный, хороший фильм, тем более комедия, которые так тяжело снимать.

На конкурсный показ режиссер Владимир Синяев, известный тем, кто следит за чувашским кино, по фильму «Ветки» и первой полнометражной чувашской комедии «Лесом», пригласил свою большую команду — шумерлинских школьников, благодаря которым образы ребят из глубинки получились живыми и колоритными. Одно из несомненных достоинств этого фильма — то, что он рассказывает о наболевшем, трудном, горьком с юмором и большим оптимизмом. И несмотря на общую назидательность (нужно любить Родину, возрождать деревню, знать свою историю и подпитываться от корней), не кажется картонно-поучительным. Главным нашим ресурсом, по мнению автора, по-прежнему остаются люди, их неравнодушие, честность, любовь к детям и надежда на лучшее.

Кроме традиционных статуэток «Анне» за лучшую режиссуру, сценарий, операторскую и актерскую работу в конкурсе регионального и этнического кино на этот раз были вручены специальные дипломы за лучший документальный («Своя колея» Павла Данилова) и лучший музыкальный фильм («Минги Тау» Магомеда Кумыкова).

Семь из одиннадцати фильмов-участников конкурса игрового кино были отмечены наградами в разных номинациях, но члены жюри под предводительством Александра Астрахана отметили, что это как раз тот случай, когда главное не победа, а участие:

— Наше мнение может быть субъективным, но то, что эти работы оказались в центре внимания, были предложены на обсуждение зрителей, вызвали такой отклик — вот что самое ценное.

За каждый фильм чебоксарцы могли проголосовать своими билетами, и в итоге приз зрительских симпатий достался Александру Галибину и его работе «Сестренка». Специальный приз от жюри партнеров получили дебютанты — Алена Рубинштейн и Евгения Яцкина с фильмом о непростых судьбах четырех воспитанников детского дома «Это не навсегда». Евгения, как и многие участники фестиваля, с большой теплотой отзывалась о наших зрителях:

— Здесь потрясающая атмосфера. Я очень благодарна, что люди пришли, несмотря на всю сложность ситуации. Зритель был чуткий, проникновенный, задавалось очень много хороших, умных, глубоких вопросов. Город необыкновенной красоты — надеемся, что вернемся со следующей картиной.

За лучшую женскую роль была награждена Елена Сусанина из ярославского театра имени Волкова, главная героиня фильма «Керосин». Это не первая ее роль в кино и не первая работа с Юсупом Разыковым, но такой масштабный и глубоко драматичный кинообраз пришлось создавать впервые. Ее Павла словно символизирует Россию — оставленную всеми, живущую прошлым, лишенную самого дорогого.

Приз за лучшую мужскую роль получил артист «Ленкома» Александр Карнаушкин (провинциальный художник Михаил из «Седьмого побега по контуру земного шара» Виталия Суслина), а за лучшие роли второго плана награжден целый актерский ансамбль из фильма «ЭТЮД#2» Андрея Бурмистрова.

Единственный в программе иностранный фильм «Hello Dayoung» (режиссер Ko Bong-soo, Южная Корея) получил приз за лучшую режиссуру, а гран-при достался якутскому фильму «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова. Его первая полнометражная картина «Костер на ветру» запомнилась зрителям ЧМКФ 2017 года, а самую новую, «Пугало», которая еще не вышла в прокат, в этом году признали лучшей на «Кинотавре».

«Якутская картина — история вечная, надмирная. И снятая просто, как ветер и лес, долгой камерой, без намека на морализаторство, символы, мифы и предания, несет все это в себе, как может нести сама природа. История любви сына к матери, его упорного неприятия начала ее старческого безумия, когда она перестает узнавать даже его. Здесь античная трагедия без единого зазора соединяется с якутским поселком, ледяными городскими подворотнями, проблемами пенсий и больниц, северным пьянством и прокуренным грязным баром. И здесь будто никто не играет», — пишет в своем блоге культурный обозреватель Маргарита Красотина.

Прощаясь с гостями и полюбившимися за эти дни участниками, зрители и журналисты не раз задавали вопрос о перспективах фестиваля, на что его программный директор Сергей Лаврентьев ответил:

— Организаторы настроены оптимистично, и следующей встречи на четырнадцатом фестивале будем ждать весной 2021 года. А дальше все зависит от регионального кино: если оно будет сниматься, то будет и пятнадцатый.

Фото Вероники Кочешковой. Программный директор фестиваля Сергей Лаврентьев получает призы за тех, кто не смог это сделать лично. Награды найдут своих героев.