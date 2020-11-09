«Не старайтесь быть похожими на Голливуд…»

Алена Тремазова из Екатеринбурга — режиссер, руководитель мастерской «КиноLook» при Центре современной драматургии. Ее фильм «Млечная дорога» получил приз за лучшую актерскую работу в конкурсе регионального и этнического кино.

— Нам понравилась именно повестка фестиваля — региональное и этническое кино, ведь именно этим мы, собственно, и занимаемся. Уральская школа кинематографии имеет большую историю, сейчас с этим сложнее, но все равно есть интересные личности, новые явления, которые у нас понемногу зарождаются.

При нашей киностудии есть школа, где мы проводим курс: за очень короткое время и маленькие деньги снимаем кино на полном энтузиазме и с большой любовью. Сама я когда-то училась у Николая Коляды. В нашем фильме вы видите и артистов «Коляда-театра» в том числе. Потом во ВГИКе — там мне не понравилось, и в Москве тоже не понравилось, я вернулась в Екатеринбург, и мы решили открыть школу кино при театре, стали снимать — получилось такое активное сообщество, сейчас у нас есть педагоги и кроме меня, с профессиональным образованием по режиссуре. Свои работы мы снимаем на деньги, которые собираем на краудфандинге, сами зарабатываем на других проектах, так как считаем себя немножко андеграундом, уральским независимым кинематографом и стараемся лишний раз не использовать грантовые системы.

Для меня этот фильм некая дань любви к месту, где я родилась, — Урал суровый, он такой, какой есть, и здесь скорее мое уральское детство.

Мы с большим интересом посмотрели фестивальную программу. Мы сами за то, чтобы люди, которые хотят снимать кино, не ездили в Москву за большими деньгами, а делали это у себя дома. Впечатления очень хорошие — программа разнообразная и представлено как раз много таких работ, которые показали, что именно люди пытаются сделать с кинематографом у себя в областях, в маленьких городах за свои небольшие деньги.

Мне хотелось бы пожелать всем участникам, чтобы они не боялись своей индивидуальности и не старались быть похожими на Голливуд или быть понятыми всеми-всеми, потому что когда ты остаешься индивидуальным, делаешь из себя бренд, наоборот, люди к тебе тянутся и стремятся быть на тебя похожими.

Нам в Чебоксарах немного не хватило именно этого бренда. Здесь потрясающая река, есть какие-то производства, какие-то люди, история, и нам очень хотелось, чтобы это было на модных футболках, на стикерах, на другом месте, потому что это очень круто. Фильм тоже может стать брендом. Я надеюсь, что у молодых режиссеров и у маленьких регионов будет получаться делать бренды из своих фильмов, из своих народных героев, чтобы это хотелось изучать другим людям.

Фото Вероники Кочешковой. Режиссер Алена Тремазова и композитор Дмитрий Лобанов принимают награду ЧМКФ.