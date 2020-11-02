Стартовал Чебоксарский международный кинофестиваль

«Я искренне рад тому, что XIII кинофестиваль у нас состоялся, что мы собрались и начинаем. И желаю всем огромных успехов, творческого вдохновения и новых работ!» — с таким приветственным словом 30 октября обратился к участникам торжественного открытия кинофорума Глава Чувашии Олег Николаев. Он считает, что искусство обогащает наши души, помогает противостоять трудностям и менять жизнь в том направлении, которое сами хотим. А значит, особенно важно сегодня сохранить все достижения, к которым мы пришли за годы работы, и развивать фестиваль дальше.

Глава республики наградил памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» академика Российской академии киноискусств, историка кино Сергея Лаврентьева, который на протяжении многих лет является художественным руководителем Чебоксарского международного кинофестиваля. Памятными медалями награждены также исполнительный директор кинофорума Максим Матросов и руководитель пресс-службы Лариса Захарова.

Чем отличается Чебоксарский международный кинофестиваль от других и как его организаторы решились на проведение в непростых условиях этого года — вот два главных вопроса, на которые пытались ответить участники пресс-конференции первого фестивального дня.

— В этом году фестиваль должен был стать грандиозным событием с участием звезд мирового кинематографа, но, по понятным причинам, этого у нас не вышло. И мы очень благодарны Чебоксарам, что он проходит в нормальных условиях, без онлайна. Ведь миссия фестиваля, в том числе, и напомнить зрителю, что такое кино. Его показывают в кинозале: медленно гаснет свет и начинается волшебство, магия — и только это называется кино, а не то, что вы расслабленно смотрите дома по телевизору, — сказал Сергей Лаврентьев.

Почетные гости фестиваля — Светлана Немоляева, Дмитрий Назаров и Екатерина Тенгизова — тоже были рады встретиться со зрителем «вживую».

— Я по жизни — лягушка-путешественница, — рассказала Светлана Владимировна. — В свое время с театром объездила всю Россию, а вот в Чебоксарах ни разу не была, и, конечно, охотно согласилась. Жаль, что не успею как следует познакомиться с вашим прекрасным городом. (После выступления на сцене русского драматического театра актриса сразу вернулась в Москву, так как занята там в спектакле).

Дмитрий Назаров заметил, что вообще-то человек не фестивальный, но его привлекла тематика ЧМКФ и значимость даты, к которой он был приурочен.

— Если любишь свою землю — украшаешь, если гордишься ею — то готов защищать, если уважаешь — то не обворовываешь ее. Жаль, что это высказывание обычно обращают только к народу, ведь у тех, кто им руководит, для этого гораздо больше возможностей.

Чебоксарский кинофестиваль (в этом году он проходит уже в тринадцатый раз) одним из первых поставил на повестку региональное и этническое кино, которое тогда только начинало возрождаться. Сегодня в этом разделе конкурсной программы участвуют 24 фильма (из Бурятии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Тывы, Татарстана, Мордовии, Якутии, Ярославской, Томской, Иркутской и Свердловской областей) и еще 11 — в конкурсе игрового кино. Чувашский кинематограф представлен аж четырьмя фильмами: двумя полнометражными — «Директор» Евгения Мельникова и «Полем» Владимира Синяева, короткой версией «Осени 1943 года» Юрия Спиридонова и документальным «Михаил Сеспель — я мечтатель, идеалист, растяпа…» Виталия Баева.

Многие фильмы этого года связаны с 75-летием Победы и, каждый по-своему, решают непростую тему войны. Все они очень разные, от супергеройской истории «Судьба диверсанта» Дмитрия Астрахана, которой открывался фестиваль, до постановки школьного драмкружка про жизнь детей в блокадном Ленинграде («Я еще не хочу умирать» Натальи Панкратовой и Марины Мусиенко).

Одним из главных достоинств фестиваля его организаторы, да и многие участники, считают отсутствие необходимости гнаться за свежими фильмами и возможность показать лучшее, познакомить зрителя с российским кино, которое вряд ли появится в широком прокате.

…Уже по итогам первых двух фестивальных дней видно, насколько необщее выражение лица у каждого региона — и дело не только в пресловутом местном колорите, особенно заметном в национальных республиках. Во многих регионах уже сложилась своя школа: за годы работы фестиваля зрителям полюбилось якутское кино («Нет Бога кроме меня» Дмитрия Давыдова, «Поспешивший» Романа Дорофеева), очень узнаваемо уральское (ученица Николая Коляды Алена Тремазова представляет фильм «Млечная дорога»). Кроме специфического почерка авторов в каждом регионе и проблемы свои, особенные. История, рассказанная в «Остазбикэ» Рената Каримова-Сайга, о том, на какие жертвы идет женщина, чтобы у мужа появились долгожданные дети, возможна, кажется, только в Татарстане. Огромная любовь башкирского народа к родной земле, своим горам и стремление сберечь их, несмотря на собственные страхи и слабости — благодаря ей этим летом отстояли шихан Куштау — наполняет даже фильмы для самых маленьких. Но несмотря на явные различия, есть в них и много общего — от узнаваемых российских реалий до традиций русской драматической школы.

Фестиваль будет работать до четверга, и впереди нас ждет еще много интересного. Не пропустите.

Фото Максима Васильева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева получила памятную награду Чебоксарского международного кинофестиваля «Анне».