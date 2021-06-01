В столице Чувашии выбирают лучшие российские и зарубежные фильмы

Неделя чистого кино

Без красной дорожки и лишнего пафоса в понедельник открылся XIV Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. В знойный июньский вечер в зале оперного театра почти не было свободных мест — для прессы даже выделили дополнительные стулья. Повышенное внимание публики в этот раз, впрочем, вызвало не кино, а спектакль «Онегин», которым открыли кинофорум. Но обо всем по порядку.

Всю неделю в Чебоксарах, а также в городах и районах Чувашии — праздник настоящего кино. До 25 июня зрители на большом экране могут увидеть фильмы, которые даже в интернете найти непросто. Как уже сообщала «СЧ», на кинофестивале в Чебоксарах одновременно проходят две конкурсные программы: конкурс этнического и регионального кино и конкурс игровых картин. В первом представлено 17 работ из 9 регионов России: Калмыкии, Саха-Якутии, Башкирии, Забайкальского края, Бурятии, Тывы, Чечни, Свердловской области, Татарстана и Чувашии. Наши кинематографисты участвуют с двумя фильмами: «Тайна древней Волги» (режиссер Юрий Юман) и «Такая странная любовь» (режиссер Марат Никитин). В конкурсе игрового кино заявлено 12 полнометражных российских и зарубежных фильмов. Свои киноленты в Чебоксарах показывают режиссеры из Азербайджана, Беларуси, Чехии, Индии, Польши, Франции, Дании.

В насыщенной программе кинофестиваля — более 120 различных мероприятий и акций: кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи с известными актерами, режиссерами, киноведами и кинокритиками. А один из дней, вторник, прошел под знаком подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры Чувашии: «Стартовал Чебоксарский международ-ный кино-фестиваль, посвященный этническому и региональному кино. Впервые он открылся спектаклем «Онегин», который, я уверена, никого в зале не оставил равнодушным, а большинству зрителей захотелось вновь перечитать Пушкина». (Из Инстаграма)

Зрителям представили «корометражки», снятые простыми жителями Чувашии о том тяжелом времени в истории республики, и фильм «Сюда не ступит нога врага». В качестве специального показа эту картину демонстрировали на большом экране в чебоксарских кинотеатрах и в районных кинозалах и домах культуры.

Такие фильмы в расписании кинофорума вызывают особое волнение, отметил на открытии Чебоксарского кинофестиваля Глава Чувашии Олег Николаев. И поделился эмоциями: «Самое замечательное, мне кажется, здесь то, что люди сами собрались, сами написали сценарий, выступили режиссерами, сами сыграли главные и второстепенные роли. Этот порыв патриотизма, стремление изучать свою историю, желание зафиксировать свое отношение к подвигу наших предков дорогого стоят. Несомненно, мы сделаем все, чтобы такое народное творчество и дальше развивалось». Руководитель республики поблагодарил организаторов фестиваля за большую последовательную работу, благодаря которой кинофорум в Чебоксарах из года в год продолжает оставаться интересным и участникам, и зрителям.

Щелчком кинематографической хлопушки старт XIV Чебоксарскому международному кинофестивалю дал известный российский киновед, академик Российской академии кино-искусства «Ника», историк кино, член Российского оскаровского комитета Сергей Лаврентьев, вот уже много лет возглавляющий программную дирекцию кинофестиваля.

Обратив внимание на чистоту чебоксарских улиц, Сергей Александрович сделал интересную ремарку: в этот чистый край организаторы «попытались привезти чистый кинематограф». «Кинематограф, который потребляется дома, лежа на диване, — это не то же самое, что кинематограф в кинозале, где сидят рядом такие же, как ты, люди, медленно гаснет свет, белое полотно вдруг оживает и — наступает волшебство. И вот это чистое волшебство мы привезли к вам, чтобы как можно больше людей узнавали об удивительной Чувашии», — заметил он.

Кульминацией открытия, безусловно, стал спектакль «Онегин». По словам Лаврентьева, театральных постановок в программе кинофестиваля раньше никогда не было — это некий эксперимент, который в будущем, возможно, станет еще одной традицией чебоксарского кинофорума.

О спектакле по роману в стихах Александра Пушкина, проекте Театра САМи (Содружество актеров, музыкантов и…), который уже несколько лет с успехом идет на московских сценах, в Чебоксарах заговорили задолго до официального открытия кинофестиваля. Повышенный интерес публики во многом определил блестящий актерский состав: в постановке режиссера Натальи Семеновой заняты известные актеры театра и кино Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова, Сергей Шнырев. Музыку к спектаклю написал композитор Алексей Айги, который вместе с ансамблем 4’33 и исполнил ее на сцене. Неудивительно, что билеты на спектакль разлетелись, как горячие пирожки.

ДАНИИЛ СТРАХОВ,

актер театра и кино, лауреат премии правительства РФ: «Мне кажется, у нас получилось найти новую и очень в хорошем смысле современную интонацию, в этом нет ни тени пыльного историзма — у человека, пришедшего на спектакль и посмотревшего его, возникнет ощущение понятности этой истории. В каком-то смысле она про каждого из нас».

Хоть цены по чебоксарским меркам были недешевые — от двух до пяти тысяч рублей. В Москве, к слову, билеты на эту постановку доходят до 15 тысяч рублей, а сам «Онегин» неизменно собирает аншлаги.

С триумфом прошел спектакль и в Чебоксарах. На полтора часа, что шла постановка, зрители будто вжались в кресла — даже звонков сотовых телефонов не было слышно. Магия пушкинского слова, невероятная игра актеров и рвущая душу на куски музыка Алексея Айги никого не оставили равнодушным. Она в спектакле не просто шла фоном, а выступала полноправным героем. Весь спектакль музыканты группы 4’33 находились на сцене, периодически то становясь главными действующими лицами, то уступая место актерам, а то и вовсе управляя всем происходящим в зале («Антракта не будет!» — объявил Алексей Айги в мегафон).

Классические строчки Пушкина тоже, казалось, проживали на сцене свою роль: монологи «строго по тексту» сменяли забавные и ироничные комментарии и сноски от автора в исполнении Сергея Чонишвили. Его несравненный голос сразил всех без исключения зрителей спектакля. Как и прекрасный Даниил Страхов, который, по мнению многих, создал один из лучших образов Онегина. Именно ему досталось больше всего букетов и влюбленных взглядов от чебоксарских поклонниц в финале вечера. Квартет актеров и музыкантов долго не отпускали со сцены, а странички артистов в соцсетях заполонили восторженные отклики чебоксарской публики.

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Торжественное закрытие Чебоксарского кинофестиваля пройдет 25 июня в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля в Чебоксарах (начало — в 15 часов). Лучшие картины наградят Гран-при фестиваля — статуэткой «Анне», а также специальными призами Главы Чувашской Республики «за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве», жюри партнеров, жюри прессы и зрителей.

Фото Максима Васильева