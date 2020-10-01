Олег Николаев принял участие в открытии XIII Чебоксарского международного кинофестиваля

30 октября состоялось открытие XIII Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино. Торжественная церемония прошла в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля.

«Я искренне рад тому, что XIII кинофестиваль у нас состоялся, что мы собрались и начинаем. И желаю всем огромных успехов, творческого вдохновения и новых работ!» — сказал в своем приветственном выступлении Глава Чувашии Олег Николаев.

Он также наградил памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» академика Российской академии киноискусств, историка кино Сергея Лаврентьева. На протяжении многих лет он является художественным руководителем Чебоксарского международного кинофестиваля. Памятными медалями также наградили исполнительного директора Чебоксарского международного кинофестиваля Максима Матросова и руководителя пресс-службы кинофорума Ларису Захарову.

В этом году кинофестиваль начался с мировой премьеры фильма Дмитрия Астрахана «Судьба диверсанта». Это – российско-белорусская картина о подвиге партизан в июле 1943 года. Кстати, сам режиссер возглавил жюри конкурса игровых фильмов.

Почетными гостями кинофорума также стали народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, народный артист России Дмитрий Назаров, актер театра и кино Алексей Суренский. Председателем конкурса регионального и этнического кино стала руководитель студии «Арси-Фильм», кинорежиссер и сценарист Лариса Садилова.

В этом году зрители смогут увидеть две конкурсные программы: игровых полнометражных фильмов, в которую вошли 11 картин из России, Беларуси, Кыргызстана и Южной Кореи, и этнического и регионального кино, в которой принимают участие 24 ленты из 14 регионов России.

Отметим, что кинофестиваль будет проходить до 5 ноября. Кинопоказы состоятся на 21 площадке по всей республике. Вход бесплатный, но количество зрителей ограничено в связи с эпидемиологическими правилами. Все мероприятия фестиваля проходят строго с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций.

Фоторепортаж Максима Васильева