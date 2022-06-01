Цифровые технологии помогают упростить проведение выборов

И Чувашия в этой сфере — в передовиках

Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгением Шевченко. Обсуждались вопросы применения цифровых технологий в период проведения выборов. В разговоре также принял участие председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Геннадий Федоров, сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.

Наша республика уже имеет успешный опыт применения цифровых технологий на выборах. В 2020 году на выборах Главы Чувашии кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, а также кандидаты и политические партии на выборах депутатов Государственного Совета республики в 2021 году могли собирать подписи избирателей в свою поддержку через Единый портал государственных услуг. «Вы первыми вместе с Пермским краем и Челябинской областью опробовали сбор подписей через Единый портал госуслуг. Начали с выборов Главы в размере 25% от необходимого количества и уже на следующих выборах депутатов Госсовета Чувашии эту цифру увеличили до 50% максимального уровня, который разрешен законом», — оценил проведение ранее состоявшихся в республике выборов Евгений Шевченко.

Олег Николаев подтвердил, что все проводимые в республике выборы осуществляются по принципам доступности, конкуренции, легитимности и максимальной вовлеченности людей в избирательный процесс. «За последние годы мы для этого многое делаем. Каждая избирательная кампания обеспечивается широкой информационной поддержкой как кандидатов, так и штабов во всех СМИ», — заявил он. А приезд представителя ЦИК России, по его словам, позволит еще раз оценить эффективность всех организационных процессов.

Глава республики сообщил, что в этом году в Чувашии состоится большое количество муниципальных выборов, связанных с преобразованием муниципальных районов в муниципальные округа. «Такой путь кажется целесообразным, мы видим очень большой эффект прежде всего от экономии времени в управленческих процессах для того, чтобы все имеющиеся проблемы в кратчайшие сроки доходили до руководства и брались в работу», — считает он.

Евгений Шевченко также высоко оценил работу Центра общественного наблюдения в 2021 году, который еще в 2020 году в числе первых среди регионов страны появился в Чувашской Республике. «Они внесли значительный вклад в организацию независимого мониторинга. Результаты выборов признали все участники избирательного процесса», — согласился Глава Чувашии.

СПРАВКА «СЧ»

Единый день голосования в Чувашской Республике состоится 11 сентября — граждане выберут депутатов представительных органов в 19 вновь образованных муниципальных округах, дополнительные выборы состоятся в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Шумерля и Красноармейском муниципальном округе. При этом на всех избирательных участках будет организовано видеонаблюдение.