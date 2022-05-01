В Чувашии отзвенели последние школьные звонки

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По традиции выпускников Чувашского кадетского корпуса проводили по живому коридору — большой и дружной кадетской семьей. Фото Олега Мальцева

Их ждут великие дела!

Белые фартучки в память о советском прошлом, выпускные ленты и колокольчики, цветы, улыбки и слезы — последний звонок в Чувашии прозвенел почти для 18 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов более чем в 400 образовательных учреждениях. В одних школах республики церемонии прошли еще 20 мая, в других — 25-го. Прощались с детством и школьной жизнью и три одиннадцатых класса Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова…

При полном параде дружно чеканили шаг на плацу под открытым небом почти 150 юношей и девушек — и не только одиннадцатиклассники, но и ученики трех девятых классов, которые тоже считаются выпускниками. Кто-то из них покинет стены корпуса, а кто-то продолжит учебу.

Последний звонок дали призеры и победители военно-прикладных соревнований Ярослав Сергеев и Диана Ушакова. Фото Олега Мальцева

Например, Диана Степанова из Чебоксар перед началом торжества призналась корреспонденту «СЧ», что с удовольствием бы осталась: уж очень не хочется ей расставаться со своим дружным 9 «А», да и сам корпус стал для нее почти что вторым домом. Мама Вера Геннадьевна во всем поддерживает дочь. «Учиться в кадетском корпусе, конечно, нелегко, и мы дома за дочку все переживаем, тем более что начались экзамены. Но я думаю, что у Дианы все получится. Недаром она у нас такая самостоятельная и решительная», — уверена в дочери Вера Степанова.

КСТАТИ

Большинство выпускников Чувашского кадетского корпуса этого года намерены связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах, спецподразделениях и правоохранительных органах, рассказали в учреждении. Не менее 60% кадетов планируют поступить в военные вузы.

Будет держать «кулачки» за сына-одиннадцатиклассника Романа на госэкзаменах и Мария Аврамова из Козловки. На Последний звонок она приехала вместе с младшим сынишкой Михаилом. И хотя Миша еще только первоклассник, он уже хочет учиться в Кадетском корпусе, как старший брат. Ну а сам Роман планирует поступать в Курганский пограничный институт. «У меня прадед — участник Великой Отечественной войны, дедушка — танкист, так что есть на кого равняться», — объяснил парень выбор военной профессии и поспешил занять место в строю…

Как все сложится и у Романа Аврамова, и у всех остальных ребят из 11 «В» переживает сейчас и классный руководитель Алина Михайлова. «У меня самые лучшие ученики в Чувашском кадетском корпусе. Есть и несколько отличников! Все спортивные, дисциплинированные, сплоченные, целеустремленные. У них хорошие результаты и в учебе, и в физподготовке, так что, думаю, они должны добиться успеха», — гордится воспитанниками Алина Николаевна. Интересно, что в ее классе только мальчики, и в основном сельские ребята. Попробуй тут дать слабину! Но она сумела найти свой подход к каждому ученику.

В Чувашском кадетском корпусе, как известно, учатся ребята не только из нашей республики, и некоторые родители приехали на торжество издалека. Не могла пропустить такое важное событие в жизни сына Тимура и Гульнора Богданова из Ульяновска. «Считаю, что нам повезло учиться в Чувашском кадетском корпусе. Здесь хорошие преподаватели, отличная подготовка. Надеюсь, Тимур поступит в Военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге», — поделилась мечтами мама.

Сына Дмитрия приехала поддержать и Ольга Журавлева из Йошкар-Олы. Уже после 8 класса юноша определился с будущей профессией, поскольку сам из династии офицеров. И как только узнал о том, что в соседних Чебоксарах открылся кадетский корпус, решил во что бы то ни стало сюда поступить. «Жалко прощаться с корпусом, но, думаю, мы еще вернемся сюда, ведь у нас подрастает еще сын!» — пообещала Ольга…

Для мам, пап, бабушек и дедушек кадетов, учителей и прибывших на торжество почетных гостей на площади отвели специальные места. В первых рядах сидели Глава Чувашии Олег Николаев, руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров, директор Чувашского кадетского корпуса и, к слову, мама кадета-выпускника Наталья Тимофеева, а также представители военкомата республики, ветераны военной службы…

Игорь Комаров, полпред Президента России в ПФО:

«Уверен, что в стенах Кадетского корпуса вас воспитали настоящими патриотами, и вы с честью и достоинством пройдете любые испытания, защитите себя, родных и нашу Родину. Помните, вы — наследники поколения победителей, сокрушивших нацизм и победивших в самой кровопролитной войне XX века. Храните и преумножайте ратные и духовные традиции наших предков, ведь ими по праву славится Россия. Многие ваши старшие товарищи, выпускники прошлых лет, сегодня выполняют задачи специальной военной операции на Украине — порой ценой своей жизни. Мы преклоняем головы и гордимся их героизмом и отвагой».
(Из обращения, поступившего в адрес выпускников Чувашского кадетского корпуса)

Как только кадеты выстроились, знаменная группа вынесла знамя Кадетского корпуса. Зазвучали гимны России и Чувашии. Как потом подметили гости, не на каждой церемонии встретишь такое дружное исполнение: кадеты показали отличное знание как главной песни страны, так и гимна родной республики. Обратил на это внимание и руководитель региона, поздравляя кадетов.

Олег Николаев также отметил, что республика гордится мощным кадетским движением. В Чувашии сегодня действуют четыре кадетских школы, при образовательных учреждениях открыты 215 кадетских классов, а Чувашский кадетский корпус стал авангардом этого движения. Никогда не останавливаться на достигнутом, верить в себя, быть смелыми и активными пожелал нынешним выпускникам Глава республики. «Будем радоваться за каждый ваш успех и делать все, чтобы система образования Чувашии открывала максимальные возможности для каждого учащегося, чтобы каждый смог реализовать свои желания и мечты», — сказал он.

Приветствие полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова зачитала руководитель корпуса Наталья Тимофеева. Поздравил ребят с выпуском и руководитель Чувашского регионального отделения «Российский вертолетный союз» Геннадий Матвеев, передав большой привет от Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова.

Ну а выпускники в ответ подарили патриотические стихи и песни, показали строевые приемы с оружием и станцевали прекрасный вальс, до слез растрогав мам и бабушек. Затем кадеты пронесли над своими головами большой российский триколор и по традиции передали знамя Кадетского корпуса десятиклассникам.

Право дать последний звонок предоставили лучшим ученикам корпуса — многократному призеру и победителю республиканских и всероссийских спортивных и военно-прикладных соревнований, мастеру спорта России Ярославу Сергееву и отличнице учебы, также призеру и победительнице различных военно-спортивных конкурсов Диане Ушаковой. И Ярослав, и Диана будут поступать в военные академии Санкт-Петербурга.

Завершился праздник еще одной доброй традицией — всей дружной кадетской семьей провожать выпускников. Ребята, которым еще предстоит учиться, выстроились в живой коридор. По нему с ликованием прошлись вчерашние кадеты, хором крикнув напоследок: «Нас ждут великие дела!..»

Фоторепортаж Олега Мальцева: 




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Опубликовано: 25 мая 2022 г.


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