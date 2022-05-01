Задача по контрактации федеральных средств в Чувашии выполнена в срок и в полном объеме

Технопаркам — внимание, государственным деньгам — счет

Два новых агропарка и один индустриальный парк планируют создать в Чувашии к концу 2024 году. Они разместятся в Батыревском, Цивильском районах и в Новочебоксарске, и обеспечат работой не менее 2400 человек. С информации вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова о том, как идет подготовка площадок, строительство которых предусмотрено индивидуальной программой социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы, вчера началась еженедельная планерка в Доме правительства. Ее провел исполняющий обязанности председателя Кабинета министров республики — министр финансов Михаил Ноздряков.

Земля для агропарка

На инфраструктуру трех парков (обеспечение электро-, водо- и газоснабжением, канализацией, связью и дорогами) направят 2,3 млрд федеральных и республиканских средств. Это позволит создать такие условия, при которых инвестор сможет зайти на готовую площадку со всей необходимой инфраструктурой.

Но пока с реализацией замысла не везде гладко. Если в Новочебоксарске и Батыревском районе, по словам Дмитрия Краснова, все идет по плану: земельные участки под будущие агро- и технопарк подготовлены, есть предварительные соглашения с потенциальными резидентами, на очереди — получение заключения госэкспертизы на проектную документацию, то в Цивильском районе до сих пор еще не решен вопрос с переводом земли из сельхозназначения в промышленную. А без этого нельзя двигаться дальше: ни проектировать, ни тем более финансировать строительство площадки.

К агропарку Батыревского района площадью более 20 га пока проявили интерес шесть резидентов: там планируют разместить цеха по переработке гороха, мяса, картофеля, склад готовой продукции и фасовать крупы. После получения положительного заключения экспертизы определят подрядчика, который начнет возводить сети. Предварительно строительство инфраструктуры обойдется в 645 млн рублей. Общая площадь индустриального парка в Новочебоксарске составит более 40 га. Среди потенциальных резидентов, которые хотят разместить здесь свои площадки, — производство гранулята пластмасс, переработка отходов полимерных материалов, производство систем очистки сточных вод и другие. Предварительная стоимость строительства инфраструктуры составляет здесь 1,6 млрд рублей. Как заметил Дмитрий Краснов, самые «больные» места площадок — получение технических условий на сети газо- и водоснабжения.

Что касается агропарка в Цивильском районе, он добавил, что местная администрация в связи с нарушениями в процедурах уже получила предписание прокуратуры. Работа по подбору земельных участков началась еще в 2020 году, а вопрос еще не решен.

«Так нельзя относиться к средствам»

Тема закупок, вышедшая в республике на первый план на прошлой неделе в связи с проведением в Чувашии крупной конференции для специалистов «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса», продолжилась и на еженедельной правительственной планерке.

Руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова доложила об итогах осуществления закупок товаров, работ и услуг и о ходе заключения госконтрактов на закупки.

Так, на 1 мая общий объем закупок для обеспечения нужд республики и муниципалитетов составил 17,2 млрд рублей. Среди главных распорядителей бюджетных средств наиболее высокий процент размещения — у Минтруда, Минтранса, Минспорта, Минстроя, ниже среднего — у Минобразования и Минкультуры.

Надежда Колебанова подчеркнула, что государственными и муниципальными заказчиками закупки осуществлялись преимущественно на конкурентной основе: доля таких закупок составила 79% от общего объема закупок, или 13,6 млрд рублей, что свидетельствует об открытости и прозрачности закупочной деятельности в республике. Также она отметила, что конкурентными способами закупок проведено 4870 закупочных процедур. Из них 28% признаны несостоявшимися и проведены повторно.

Доля закупок у единственного поставщика составила 21% от общего объема закупок, или 3,6 млрд рублей. В основном это расходы на оплату услуг естественных монополий (коммунальные услуги) и закупки, осуществляемые в рамках антикризисных мер. Среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещено заказов на общую сумму 4,2 млрд рублей, что составляет 30% от общего объема конкурентных способов закупок.

По итогам закупок экономия бюджетных средств составила 0,7 млрд рублей, а среднее снижение цены контракта по итогам состоявшихся закупок — 8,5%. В конкурентных способах закупок участвовало порядка 9,5 тысячи различных организаций и предпринимателей. В среднем на одну закупку приходилось 2,7 участника, в основном все они зарегистрированы в Чувашии.

Через портал «малых» закупок были осуществлены свыше 6 тысяч закупок на 700 млн рублей. Как показывает мониторинг Госслужбы, не все заказчики пользуются этим ресурсом. Так, муниципальные заказчики в Козловском районе не провели ни одной закупки, невысокая доля у Новочебоксарска, Алатыря, Шумерли, в Урмарском и Моргаушском районах. «Столь низкие показатели связаны с тем, что заказчики искусственно дробят закупки на более мелкие, до 20 тысяч, либо оставляют закупку на портале и в этот же день отменяют, по итогам чего заключают прямые договоры», — отметила Надежда Колебанова. Обратила она внимание и на увеличение доли несостоявшихся закупок.

«Вопрос имеет исключительно важное значение», — добавил Михаил Ноздряков, предваряя свой анализ этой темы. Так, на 16 мая государственными заказчиками заключены контракты на сумму почти 7 млрд рублей, что составляет 39,8% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Это почти в два раза выше, чем годом ранее. Как положительный момент докладчик отметил тот факт, что поставленная задача по контрактации федеральных средств на 1 апреля была выполнена в полном объеме: почти все объекты законтрактованы к этому сроку, а остаток суммы — экономия по торгам.

Хуже обстоят дела по контрактации республиканских средств. По ним Глава Чувашии поручил обеспечить заключение контрактов еще до 1 мая. «По ряду программ у нас неплохая картина, но есть направления и программы, где ситуация хуже среднего. Прежде всего, это касается работы наших муниципалитетов», — констатировал Михаил Ноздряков. В частности, по программам «Благоустройство дворовых территорий», «Капитальный ремонт источников водоснабжения», «Реализации инициативных проектов», по обеспечению жильем детей-сирот и многодетных семей, по переселению из аварийного жилья. Если в отдельных муниципалитетах контрактация полностью завершена, то в некоторых не заключено ни одного договора.

«Что происходит?» — призвал к ответу Михаил Ноздряков главу администрации Вурнарского района Андрея Тихонова. В этом муниципалитете «все плохо» по дворовым территориям, с обеспечением жильем детей-сирот и многодетных семей и с переселением граждан из аварийного жилья. «Программы не новые, мы по ним уже третий год тщательно отрабатываем. Будем перераспределять средства — отдадим тем муниципалитетам, которые более подготовлены», — отреагировал Михаил Ноздряков, напомнив, что срок контрактации вышел 1 мая. Тот же вопрос он адресовал руководству Цивильского и Чебоксарского районов.

«Ситуация по дворовым территориям безобразная: деньги довели в 2021 году, а на 1 мая процент контрактации 36%. По ряду программ на 1 мая констатируем 5-10% либо полное отсутствие контрактов. Так нельзя относиться к средствам», — подытожил министр финансов.

Песенный марафон, кинофестиваль и агрослет

На правительственной планерке обсудили итоги прошедших патриотических мероприятий и анонсировали ближайшие. Как проинформировала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, межрегиональный марафон «Подвиг в тылу», который проходил в Чувашии и Татарстане с 29 марта по 11 мая, посетили более 3300 человек. По словам министра, серьезный интерес к нему проявили и другие регионы, а по поручению Главы Чувашии Олега Николаева следующий патриотический марафон пройдет в сентябре в Ульяновской области и Башкирии.

С 4 по 25 мая в республике проходит патриотическая акция «Великая Россия». Ее организаторами выступают Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова совместно с театром оперы и балета, русским драмтеатром при поддержке Минкультуры и Минобразования Чувашии. По словам Светланы Каликовой, акция направлена на пропаганду духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи и популяризацию отечественного профессионального академического музыкального искусства. Концерты проходят по всей Чувашии при полных залах, на них побывали более 4 тысяч человек.

Со 2 по 7 июня в Чувашии примут XV Международный Чебоксарский кинофестиваль. А затем эстафетную палочку подхватит Всероссийский марафон «Песни России» с участием народной артистки России Надежды Бабкиной, который пройдет с 9 по 18 июня.

А вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов пригласил на первый агроволонтерский слет «Лучшие на селе». Он пройдет с 27 по 29 мая в Янтиковском районе. Участниками слета, который пройдет в формате палаточного городка, станут молодые люди, работающие и живущие на селе.