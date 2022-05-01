Чувашский джаз — один из лучших

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В начале мая были объявлены победители Первого Всероссийского конкурса джазовых коллективов. Конкурс был организован Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при содействии Фонда Президентских грантов. Среди победителей и коллектив из Чувашии — оркестр эстрадной и джазовой музыки Чувашской государственной академической симфонической капеллы.

Музыканты выступят 17 июня на ВДНХ в рамках крупного фестиваля — Moscow Jazz Festival.

«Ваша победа является доказательством того, что джаз в Чувашии — один из лучших в мире. Вы вносите неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства, сохранение богатых традиций оркестрового исполнительства, повышение культурного имиджа Чувашской Республики в стране и в мире», — поздравил музыкантов Глава республики Олег Николаев.
Опубликовано: 18 мая 2022 г.


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