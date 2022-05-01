Чувашский джаз — один из лучших

В начале мая были объявлены победители Первого Всероссийского конкурса джазовых коллективов. Конкурс был организован Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при содействии Фонда Президентских грантов. Среди победителей и коллектив из Чувашии — оркестр эстрадной и джазовой музыки Чувашской государственной академической симфонической капеллы.
Музыканты выступят 17 июня на ВДНХ в рамках крупного фестиваля — Moscow Jazz Festival.
«Ваша победа является доказательством того, что джаз в Чувашии — один из лучших в мире. Вы вносите неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства, сохранение богатых традиций оркестрового исполнительства, повышение культурного имиджа Чувашской Республики в стране и в мире», — поздравил музыкантов Глава республики Олег Николаев.