Николай Федоров представил новую книгу воспоминаний

Без гнева и пристрастия

«По пережитому мной опыту, конец XX века в летописи нашей страны — особый период, вместивший столько событий, что хватит и на целое столетие. Еще в 1980-е годы здание под названием «Советский Союз» казалось незыблемым, монолитным и величественным, словно тысячелетние египетские пирамиды…»

Это одни из первых строк из новой книги «Вспоминая время надежд…», которая охватывает события конца 1980-х — начала 1990-х годов прошлого века. И по признанию самого автора, сенатора РФ, первого Президента Чувашии Николая Федорова: «Три десятилетия назад, когда ваш не всегда покорный слуга был главой Минюста, возникла потребность фиксировать свои размышления об общественно значимых вопросах, о путях решения насущных проблем».

Знакомство с книгой мемуаров состоялось в Чувашском национальном музее, где собрались, по словам Николая Федорова, творчески мыслящие люди, которые умеют вдохновенно трудиться, увлекать своим примером, достойно выполнять свою миссию, которые делают нашу родную Чувашию сильной и процветающей.

Среди них вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Из числа приглашенных ректоров вузов, руководителей СМИ, ученых, предпринимателей выделялись члены «федоровского» Кабмина — бывшие министры, сотрудники его администрации, соратники.

Николай Федоров, сенатор РФ, первый Президент Чувашии: «Книга — это вклад в культуру, в сохранение исторических традиций, в укрепление связи между прошлым, настоящим и будущим. Это друг и товарищ, помогающий найти ответы на серьезные вопросы. Поэтому я принял решение передать большую часть тиража своей книги «Вспоминая время надежд…» всем школьным и модельным библиотекам Чувашии».

Николай Федоров: «Получилась книга как портрет времени. Неоднозначного и важного исторического периода надежд и разочарований, глобальных реформ, масштабных событий и серьезных ошибок».

Работу над материалами Николай Федоров закончил в конце прошлого года, и выход книги планировался на начало этого. Но из-за известных февральских событий у сенатора возникли сомнения в целесообразности этого. Однако эти мысли развеялись после контрольной читки. То, что написано о событиях 1989-1990 годов, как всегда в истории, имеет значение для современников и имеет отношение к тому, что происходит сегодня. «Я убедил себя, что не стоит отказываться от издания книги, не стоит «консервировать» ее, — сказал Николай Федоров. — Хотя после чтения может возникнуть ощущение, что некоторые мысли написаны после февраля этого года. Но на самом деле многое написано давно, еще в 1990-х годах прошлого века».

Значительное место в воспоминаниях Николая Федорова занимает неоднозначная фигура — первый Президент РФ Борис Ельцин. «Сейчас почему-то стало «хорошим тоном» изображать Бориса Николаевича этаким демоническим злодеем, повинным во всех бедах россиян. Я работал в его команде, бывало с ним спорил, но мы остались хорошими друзьями, уважительно друг к другу относились», — подчеркнул сенатор.

Упомянул Николай Васильевич и «во всем виноватого» Анатолия Чубайса. «Безусловно, были в деятельности «отца приватизации» большие минусы. Но в то же время, думаю, мы должны быть благодарны Анатолию Борисовичу за многомиллиардные инвестиции в создание в нашей республике современного производства солнечных батарей», — отметил автор.

Безусловно, любые воспоминания субъективны. Об этом говорил и сам Николай Федоров, считая это особенностью жанра. При этом, по его мнению, сегодня особенно необходим непредвзятый взгляд на недавнее прошлое. В этой связи сенатор РФ привел слова римского историка Тацита — Sine ira et studio (без гнева и пристрастия). Подразумевая тем самым, каким должен быть взгляд на прошлое.

СПРАВКА «СЧ» Николай Федоров также является автором книг «В ответе навсегда» (2012), «Сквозь призму Вечности. Опыт философской прозы» (2018).

Вообще первый Президент Чувашии в ходе презентации своей книги щедро делился цитатами известных людей. Например, словами классика русской литературы Льва Толстого о том, что писать надо только тогда, когда не можешь не писать, Николай Федоров пытался емко и точно объяснить свое желание «вернуться» в прошлое и описать его.

«Поэтому я написал книгу в большей степени о времени и в меньшей — о себе. Мне хотелось разобраться в причинах, происходивших тогда, на рубеже 1980-1990-х годов, событий», — пояснил экс-руководитель республики.

Как полагает министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, данная книга представляет собой богатый материал для будущих историков. «Они будут писать свои монографии, защищать докторские диссертации, используя сведения из этой книги в своей работе», — отметил глава ведомства.

Для большинства читателей именно этих воспоминаний прошлое предстанет в виде портретов видных политических деятелей того времени. Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин, Анатолий Чубайс, Егор Гайдар, Георгий Шахназаров, Эрих Хонеккер, Гельмут Коль, Клаус Кинкель… И это лишь часть имен, которые названы в книге.

«Кстати, некоторые читатели, уже успевшие познакомиться с изданием в электронном виде, заметили, что главная идея книги — это столкновение двух точек зрения. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», — Тютчев. «Не дай бог жить в эпоху перемен», — так, говорят, считали древние китайцы. Кто прав? Думаю, у каждого из вас будет свой ответ на этот вопрос», — признался Николай Федоров.